The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

मिल्ली रहनुमा डॉ. मंजूर आलम का निधन

Jan 13, 2026

Last Updated on January 13, 2026 12:13 pm by INDIAN AWAAZ

ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव और IOS के चेयरमैन के इंतकाल पर देश भर में शोक की लहर, सामाजिक व शैक्षिक जगत में गहरा रंज

SONY DSC

AMN


मिल्लत-ए-इस्लामिया हिंद की दिग्गज शख्सियत, प्रख्यात शिक्षाविद, जाने-माने अर्थशास्त्री और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव डॉ. मंजूर आलम साहब का आज इंतकाल हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई।


डॉ. मंजूर आलम साहब ने अपना पूरा जीवन मुस्लिम समुदाय के कल्याण, उत्थान और सामाजिक सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। वह विश्व स्तरीय शोध संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज (IOS) के चेयरमैन थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने शैक्षणिक और शोध के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उसे सदियों तक याद रखा जाएगा।


उनकी मृत्यु पर देश भर के प्रमुख विद्वानों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। शोक संदेशों में कहा गया है कि डॉ. मंजूर आलम महज एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आंदोलन थे, जिन्होंने हमेशा समुदाय के अधिकारों और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया।

अल्लाह रब्बुल इज्ज़त मरहूम की मगफिरत फरमाए, उनकी तमाम राष्ट्रीय व शैक्षणिक सेवाओं को कुबूल फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह परिवार वालों को सब्र-ए-जमील अता करे। (आमीन)

Related Post

HINDI SECTION

राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश

Jan 12, 2026
BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Jan 12: सेंसेक्स, निफ्टी बढ़त के साथ बंद; Q3 परिणामों और वैश्विक तनाव पर नजर

Jan 13, 2026
HINDI SECTION

भारत और जर्मनी ने रणनीतिक साझेदारी को दी नई दिशा

Jan 12, 2026

You missed

REGIONAL AWAAZ

Himachal Pradesh: 4 killed in Solan fire; JP Nadda expresses grief

13 January 2026 1:21 PM INDIAN AWAAZ No Comments
INTERNATIONAL AWAAZ

US revokes over 100,000 visas to strengthen security, enforce immigration laws

13 January 2026 1:06 PM INDIAN AWAAZ No Comments
INTERNATIONAL AWAAZ

US Virtual Embassy urges citizens to leave Iran amid escalating protests

13 January 2026 12:58 PM INDIAN AWAAZ No Comments
INTERNATIONAL AWAAZ

US imposes 25% tariff on countries doing business with Iran

13 January 2026 12:49 PM INDIAN AWAAZ No Comments