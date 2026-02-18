हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या खाएं और क्या बिल्कुल न खाएं

Last Updated on February 18, 2026 1:04 pm by INDIAN AWAAZ

By Dr. Girish Godbole

हार्ट अटैक एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। हार्ट अटैक के बाद सबसे जरूरी होता है कि दिल को सही तरीके से ठीक होने का समय मिले और भविष्य में दोबारा अटैक होने की संभावना को कम किया जाए। इसके लिए दवाइयों के साथ-साथ सही खानपान और जीवनशैली में बदलाव बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हार्ट अटैक के बाद डाइट को लेकर कुछ सामान्य लेकिन जरूरी सिद्धांत अपनाने चाहिए:

1. संतुलन सबसे जरूरी है। भोजन में न बहुत अधिक और न बहुत कम—मध्यमता बनाए रखें।

2. भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और समय—तीनों सुधारें।

3. जितनी ऊर्जा आप खाते हैं, उससे अधिक खर्च करें। यदि आपकी शारीरिक गतिविधि कम है तो भोजन की मात्रा भी उसी अनुसार नियंत्रित करें।

नीचे एक सरल और व्यावहारिक गाइड दी जा रही है, जिसे डॉक्टर अक्सर हार्ट अटैक के बाद मरीजों को अपनाने की सलाह देते हैं।

हार्ट अटैक के बाद क्या खाना चाहिए?

1. साबुत अनाज (Whole Grains)

ओट्स, ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार, रागी और गेहूं का आटा जैसे साबुत अनाज को डाइट में शामिल करें।

मैदा और रिफाइंड अनाज से बचें।

साबुत अनाज कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं।

2. ताजे फल और सब्जियां

रोजाना अपनी थाली को रंग-बिरंगा बनाने की कोशिश करें।

पालक, मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गाजर, चुकंदर, बेरीज, सेब और संतरा जैसे फल बहुत लाभकारी होते हैं।

इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन कम करते हैं और धमनियों (arteries) को स्वस्थ बनाए रखते हैं।

3. सीमित मात्रा में हेल्दी फैट

अखरोट, बादाम, अलसी, चिया सीड्स, जैतून का तेल और सरसों का तेल कम मात्रा में उपयोग करें।

ये शरीर में HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) बढ़ाते हैं और धमनियों में प्लाक जमने की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं।

4. हल्का और स्वस्थ प्रोटीन

दालें, चना, राजमा, सोयाबीन, टोफू, कम फैट वाला दूध-दही, मछली और बिना त्वचा वाला चिकन बेहतर विकल्प हैं।

सैल्मन जैसी फैटी फिश या भारत में उपलब्ध रोहू जैसी मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो दिल को मजबूत बनाते हैं।

5. कम नमक वाला घर का बना भोजन

घर पर ताजा बना खाना खाने से नमक और तेल की मात्रा नियंत्रित रहती है।

हार्ट अटैक के बाद नमक और फैट का नियंत्रण बेहद जरूरी होता है, इसलिए बाहर का खाना कम से कम करें।

हार्ट अटैक के बाद किन चीजों से सख्ती से बचें?

1. अधिक नमक (Excess Salt)

टेबल सॉल्ट के अलावा पैकेट वाले स्नैक्स, अचार, पापड़, चटनी, सॉस, रेडी-टू-ईट फूड में सोडियम बहुत अधिक होता है।

अधिक नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

2. ट्रांस फैट और डीप फ्राइड चीजें

बेकरी आइटम, फास्ट फूड, नमकीन, समोसा, पकौड़ा जैसी तली चीजें बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ाती हैं।

इन्हें पूरी तरह छोड़ना सबसे बेहतर है।

3. रिफाइंड शुगर और मीठे पेय

मिठाई, केक, डेजर्ट, सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेज्ड जूस जैसी चीजें इंसुलिन रेसिस्टेंस, वजन बढ़ने और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा सकती हैं।

4. रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट

बेकन, सॉसेज, सलामी और रेड मीट (मटन आदि) में हानिकारक फैट अधिक होता है।

ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल की समस्या दोबारा पैदा कर सकते हैं।

5. शराब (Alcohol)

शराब से बचें या बहुत सीमित मात्रा में लें।

यह ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है और दिल के लिए सीधे नुकसानदायक भी मानी जाती है।

याद रखने वाला सुनहरा नियम

स्वस्थ जीवनशैली कुछ दिनों के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए होती है।

ऐसे बदलाव करें जिन्हें आप लंबे समय तक आसानी से निभा सकें।

हार्ट-हेल्दी डाइट का मतलब यह नहीं कि स्वाद खत्म हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है रोजमर्रा में समझदारी से चुनाव करना। व्यायाम, दवाइयों, तनाव नियंत्रण और सही खानपान के साथ यह डाइट दोबारा हार्ट अटैक से बचाव का एक मजबूत उपाय बन सकती है।

स्मार्ट भोजन, नियमित व्यायाम और संयमित जीवनशैली—यही दिल को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी कुंजी है।