 हज यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के उपायों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 

Nov 22, 2025

AMN

भारतीय हज समिति (एचसीओआई) ने आज हज-2026 के लिए भारतीय हज यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने की।

सम्मेलन की शुरुआत 17 नवंबर को मदीना में हुई दुखद बस दुर्घटना में मारे गए हज यात्रियों की स्मृति में दो मिनट के मौन के साथ हुई।

अपने संबोधन में, सचिव डॉ. कुमार ने भारतीय हज समिति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हज से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह से डिजिटल, पोर्टल-आधारित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से एकीकृत हों, जिससे मैन्युअल प्रक्रियाओं की आवश्यकता समाप्त हो। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्नत तकनीक के युग में, कुशल और पारदर्शी सेवा वितरण प्राथमिकता होनी चाहिए।

डॉ. कुमार ने आवेदन चरण से लेकर हज के बाद की सेवाओं तक हज यात्रियों की सहायता के लिए मजबूत डिजिटल प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे सूचना, सहायता और वित्तीय लेनदेन तक बिना रुकावट के पहुंच सके।

इसके अलावा, डॉ. सी.एस. कुमार ने भारतीय हज समिति को निर्देश दिया कि वह हज यात्रियों के सभी लंबित बकाये का 75% तुरंत वापस कर दे, तथा शेष 25% का भुगतान सत्यापन, उचित परिश्रम और लेखा परीक्षा के बाद किया जाए। उन्होंने समिति को सलाह दी कि वह लेखा प्रक्रियाओं को संभालने के लिए एक पेशेवर वित्तीय प्रबंधन सेवा (एफएमएस) कंपनी को नियुक्त करे और तीर्थयात्रियों को 24×7 स्व-सहायता प्राप्त वित्तीय लेनदेन सहायता प्रदान करे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिले।

भारतीय हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शानवास सी ने मंत्रालय को आश्वासन दिया कि समिति हज यात्रा को पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सुचारू, अधिक कुशल और हज यात्रियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। संयुक्त सचिव राम सिंह, जिन्होंने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया था, ने हज यात्रा को आसान बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।

विभिन्न राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हज समितियों के प्रतिनिधियों ने जमीनी स्तर पर जानकारी साझा की तथा हाल के वर्षों में हज यात्रियों के समक्ष आने वाले कई मुद्दों को उठाया।

प्रमुख चिंताएं निम्नलिखित हैं:

-आरोहण स्थलों तक लंबी यात्रा दूरी

-बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम तीर्थयात्रियों के लिए पहुंच संबंधी चुनौतियाँ

भारतीय हज समिति ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय और संबंधित हितधारकों के परामर्श से इन मुद्दों का समाधान किया जाएगा, जिससे हज-2026 के लिए बेहतर सुविधाएं, उन्नत लॉजिस्टिक व्यवस्था और उन्नत सहायता प्रणालियां सुनिश्चित होंगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय हज समिति ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और तीर्थयात्री-केंद्रित हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

