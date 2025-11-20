The Indian Awaaz

CBI: दिल्ली पुलिस का रिश्वतखोर SI और ASI गिरफ्तार 

Nov 20, 2025

इंद्र वशिष्ठ, 

दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। सीबीआई ने कृष्णा नगर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर नितिन मीना और हर्ष विहार थाने के एएसआई बुध पाल सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 

सीबीआई ने शाहदरा जिले के कृष्णा नगर थाने के सब-इंस्पेक्टर नितिन मीना को शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये लेते हुए 19 नवंबर को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता का भाई जेल में बंद है। सब-इंस्पेक्टर नितिन मीना ने शिकायतकर्ता के भाई के पक्ष में चार्जशीट दाखिल करने और जमानत कराने में मदद करने के लिए 40 हजार रुपए रिश्वत मांगी। सब-इंस्पेक्टर नितिन मीना ने धमकी दी, कि रिश्वत नहीं देने पर शिकायतकर्ता का भाई जेल में रहेगा। 

सीबीआई ने 18 नंवबर को उत्तर पूर्वी जिले के हर्ष विहार थाने के एएसआई बुध पाल को महिला शिकायतकर्ता से पचास हजार रुपए लेते हुए पकड़ा। शिकायतकर्ता के पिता की सबौली में संपत्ति है। शिकायतकर्ता की भाभी ने संपत्ति विवाद के संबंध में शिकायतकर्ता और उसकी बहन के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करा दी। एएसआई बुध पाल ने शिकायतकर्ता का नाम इस मामले से हटा देने के लिए एक लाख रुपये रिश्वत मांगी। रिश्वत नहीं देने पर महिला को जेल भेज देने की धमकी दी। 

सीबीआई ने 9 नवंबर को उत्तर पूर्वी जिले के ज्योति नगर थाने में तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) पाटील कुमार को शिकायतकर्ता से 2 लाख 40 हज़ार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एएसआई पाटील कुमार ने शिकायतकर्ता से

संपत्ति के दस्तावेजों की वैरीफिकेशन की अनुकूल रिपोर्ट कोर्ट में देने के लिए 15 लाख रुपये रिश्वत मांगी। एएसआई ने धमकी दी कि अगर रिश्वत नहीं दी, तो वह शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेगा।

एएसआई ने शिकायतकर्ता के वकील दोस्त से कहा कि, अगर वह रिश्वत दिलाने में उसकी मदद करेगा, तो बदले में वह उसे एक लाख रुपये देगा।

