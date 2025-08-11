BSF-BGB-भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बलों की बैठक 25 अगस्त से ढाका में

ज़ाकिर हुसैन /ढाका

– सीमा सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) के बीच 56वीं महानिदेशक-स्तरीय सीमा सम्मेलन 25 से 28 अगस्त तक ढाका के पीलकाना स्थित BGB मुख्यालय में आयोजित होगा। यह जानकारी BGB की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

चार दिन चलने वाली इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व BSF के महानिदेशक करेंगे। एजेंडे में सीमा पर होने वाली हत्याओं, अवैध घुसपैठ और ‘पुश-इन’ रोकने; सीमा-पार अपराध जैसे मादक पदार्थ, हथियार, गोला-बारूद और अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी पर लगाम; सीमा से 150 गज के दायरे में विकास कार्यों का नियमन; अवैध निर्माण रोकना; नदी किनारों का संरक्षण और जल संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे को सुनिश्चित करना; एकीकृत सीमा प्रबंधन लागू करना; और भारतीय मीडिया में हाल में फैली कथित बांग्लादेश विरोधी प्रचार सामग्री से उत्पन्न तनाव को कम करना शामिल होगा। इससे पहले, BGB और BSF के बीच महानिदेशक-स्तरीय बैठक इस वर्ष फरवरी में दिल्ली में हुई थी।

इस बीच, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स ज़िले के प्रशासन ने 9 मई को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत भारत-बांग्लादेश सीमा पर ज़ीरो लाइन से 1 किलोमीटर के दायरे में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया। 8 मई से शुरू हुआ यह कर्फ्यू दो माह के लिए लागू किया गया है और रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहता है। कर्फ्यू के दौरान अवैध सीमा पार करने के प्रयास, बिना अनुमति के पाँच या अधिक लोगों की भीड़, हथियार जैसी संदिग्ध वस्तुओं को ले जाना, और मवेशी, अवैध सामान, सुपारी, पान के पत्ते, सूखी मछली, बीड़ी, सिगरेट और चाय पत्तियों की तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध है।

