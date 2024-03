BJP ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की; मोदी वाराणसी से और शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे

पहली ल‍िस्‍ट में उत्तर प्रदेश की 80 में से 51 सीटों पर प्रत्‍याश‍ियों के नामों का ऐलान क‍िया है. वहीं, पश्‍च‍िम बंगाल की 26, मध्‍य प्रदेश की 24, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, गुजरात की 15, झारखंड की 11, दिल्ली की 5, जम्‍मू कश्‍मीर की 2, उत्तराखंड की 3 सीट के अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान और दमन दीव की 1-1 सीटों पर भी नामों का ऐलान क‍िया है

AMN / NEW DELHI

भाजपा ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। तावड़े ने कहा, पहली सूची में 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं।

बीजेपी की पहली सूची में नरेंद्र मोदी के अलावा दिग्गजों में अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, उत्तर-पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, गांधीनगर से अमित शाह, पोरबंदर से मनसुख मंडाविया, सीआर पाटिल शामिल हैं। निरहुआ, गोड्डा से निशिकांत दुबे

