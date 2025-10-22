مسلم پرسنل لا بورڈ کا بڑا اعلان — 16 نومبر کو رام لیلا میدان میں عظیم الشان اجتماع

Last Updated on October 22, 2025 10:01 pm by INDIAN AWAAZ
نئی دہلی: 22؍اکتوبر 2025
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 16؍ نومبر 2025 کو دہلی کے رام لیلا میدان میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف ایک عوامی اجلاس منعقد کر رہا ہے ،جس سے تمام دینی و ملی رہنما، سیاسی پارٹیوں کے سربراہان، ممبران پارلیمنٹ، اقلیتی رہنما اور سول سوسائٹی کے اہم افراد خطاب فرمائیں گے۔
مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحفظ اوقاف تحریک کے کل ہند کنوینر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تحفظ اوقاف مہم کے دوسرے مرحلہ کے روڈ میپ کا یہ ایک اہم پروگرام ہے جس میں پورے ملک سے بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ اجلاس دہلی میں منعقد ہو رہا ہے اس لئے دہلی و اطراف دہلی، مغربی اترپردیش اور میوات(ہریانہ) کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑی تعداد میں اجلاس میں شرکت کر کے متنازعہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف اپنے غم و غصہ کا اظہار کریں۔
ڈاکٹر الیاس کے مطابق اجلاس کی صدارت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ فرمائیں گے۔ جن اہم دینی و ملی رہنماؤں نے اجلاس میں شرکت کی رضا مندی دے دی ہے،ان میں جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب، سابق ایم پی اور نائب صدر بورڈ مولانا عبیداللہ خان اعظمی صاحب، جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی صاحب، شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام اور نائب صدر بورڈ مولانا محمد علی محسن تقوی صاحب، جمعیۃ علماء کے صدر مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب شامل ہیں۔
اس کے علاوہ جامع مسجد دہلی کے شاہی امام حضرت مولانا سید احمد بخاری صاحب اور فتح پوری مسجد کے شاہی امام حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب کی شرکت بھی متوقع ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں کانگریس،این سی پی، سماج وادی پارٹی، آرجے ڈی، عام آدمی پارٹی، ڈی ایم کے، ترنمول کانگریس، شیو سینا اور بیجو جنتا دل کے رہنماؤں اور ممبران پارلیمنٹ کی شرکت بھی متوقع ہے۔
بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر الیاس نے دہلی واطراف دہلی، مغربی اترپردیش، میوات ہریانہ وغیرہ اور دیگر قریبی ریاستوں کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں اجلاس میں شریک ہو کر اپنے اوقافی املاک(مساجد، مدارس، عیدگاہوں، امام باڑوں، درگاہوں، خانقاہوں اور دیگر خیراتی اداروں) کو بچانے کے لئے میدان عمل میں آئیں۔ انہوں نے بطور خاص ان علاقوں کے تمام ائمہ مساجد، ملی تنظیموں اور ملی اداروں کے ذمہ داروں سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعہ کے خطبات و تقاریر کے ذریعہ مسلمانوں کو شرکت پر آمادہ کریں۔