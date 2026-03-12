The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

AIKS ने एलपीजी मूल्य वृद्धि की निंदा की, तत्काल वापसी की मांग

Mar 12, 2026

Last Updated on March 12, 2026 1:20 am by INDIAN AWAAZ

नई दिल्ली: All India Kisan Sabha (एआईकेएस) ने एलपीजी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी और 7 मार्च 2026 से लागू आपूर्ति प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है। किसान संगठन का कहना है कि इस फैसले से देशभर के उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे व्यवसायों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा।

10 मार्च को जारी बयान में संगठन ने कहा कि एलपीजी कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ताओं पर सालाना लगभग ₹24,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। संगठन ने सरकार की आर्थिक और विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि इन नीतियों के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति संबंधी समस्याएं पैदा हुई हैं।

घरेलू उपभोक्ताओं पर असर

एआईकेएस के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹60 प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है, जिससे एक सामान्य परिवार का सालाना खर्च ₹8,000 से अधिक हो जाएगा। संगठन ने Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के तहत मिलने वाली ₹300 की सब्सिडी को भी अपर्याप्त बताया।

संगठन ने एलपीजी रिफिल के बीच 25 दिन का अनिवार्य अंतराल लागू किए जाने का भी विरोध किया और कहा कि इससे गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अधिक परेशानी होगी।

छोटे कारोबार पर दबाव

एआईकेएस ने कहा कि वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग ₹115 की वृद्धि से छोटे होटल, ढाबों और भोजनालयों की लागत बढ़ जाएगी। संगठन के अनुसार इससे कई छोटे कारोबार प्रभावित हो सकते हैं।

आपूर्ति में व्यवधान की शिकायत

किसान संगठन ने दावा किया कि कुछ क्षेत्रों—जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, बेंगलुरु और चेन्नई—में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी है।

किसानों की चिंता

एआईकेएस ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और Strait of Hormuz के आसपास की स्थिति को भी चिंता का विषय बताया। संगठन के अनुसार यह जलमार्ग वैश्विक तेल और एलपीजी आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां किसी भी व्यवधान से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसका असर कृषि व्यापार और निर्यात पर भी पड़ सकता है।

प्रमुख मांगें

एआईकेएस ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • घरेलू एलपीजी पर ₹60 और वाणिज्यिक सिलेंडर पर ₹115 की वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए।
  • घरेलू एलपीजी रिफिल के बीच 25 दिन का अंतराल नियम समाप्त किया जाए।
  • निर्यात प्रभावित होने से नुकसान उठाने वाले किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।
  • सस्ती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक नीति बनाई जाए।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इन मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। सरकार की ओर से इस बयान पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Related Post

HINDI SECTION

2 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने वाला CBI का इंस्पेक्टर गिरफ्तार

Mar 12, 2026
BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar March 11: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी करीब 2% लुढ़के

Mar 12, 2026
HINDI SECTION

नेपाल में जेन-ज़ी की जीत, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन क्यों हुआ कमजोर

Mar 11, 2026

You missed

URDU SECTION

سلامتی کونسل: مشرق وسطیٰ بحران پر روس اور بحرین کی قراردادوں پر بحث شروع

12 March 2026 1:42 AM INDIAN AWAAZ No Comments
SPORTS

India to Host Asia Cup Archery 2027 Second Leg in Delhi After 22 Years

12 March 2026 1:31 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

AIKS ने एलपीजी मूल्य वृद्धि की निंदा की, तत्काल वापसी की मांग

12 March 2026 1:20 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

2 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने वाला CBI का इंस्पेक्टर गिरफ्तार

12 March 2026 1:09 AM INDIAN AWAAZ No Comments