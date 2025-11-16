सरकार ने विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के पाकिस्तानी समर्थक हैंडल के झूठे दावे का खंडन किया

सरकार ने अज्ञात इलेक्ट्रॉनिक बाधा के कारण दो घंटे में भारतीय वायु सेना के तीन विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के पाकिस्तानी समर्थक हैंडल के झूठे दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि भारतीय वायु सेना ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया है कि यह भारतीय वायु सेना का प्रशिक्षण विमान था जो एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। भारतीय वायु सेना ने कहा कि नागरिक संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने नागरिकों से ऐसी गलत सूचनाओं से सावधान रहने और उन पर विश्वास करने या उन्हें साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करने का भी आग्रह किया है।

