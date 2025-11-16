The Indian Awaaz

सरकार ने विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के पाकिस्तानी समर्थक हैंडल के झूठे दावे का खंडन किया

Nov 16, 2025
  सरकार ने अज्ञात इलेक्ट्रॉनिक बाधा के कारण दो घंटे में भारतीय वायु सेना के तीन विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के पाकिस्तानी समर्थक हैंडल के झूठे दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि भारतीय वायु सेना ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया है कि यह  भारतीय वायु सेना का प्रशिक्षण विमान था जो एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। भारतीय वायु सेना ने कहा कि नागरिक संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने नागरिकों से ऐसी गलत सूचनाओं से सावधान रहने और उन पर विश्वास करने या उन्हें साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करने का भी आग्रह किया है।

