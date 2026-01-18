समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए, ऐतिहासिक अन्तरराष्ट्रीय समझौता (BBNJ) लागू

Last Updated on January 18, 2026 12:12 am by INDIAN AWAAZ

अन्तरराष्ट्रीय जल क्षेत्र और समुद्री तल में जीवन के संरक्षण व सतत प्रयोग से जुड़ा एक अन्तरराष्ट्रीय समझौता शनिवार से लागू हो रहा है. लगभग दो दशकों के प्रयासों के बाद लाग हो रहे इस समझौते को, भविष्य के लिए महासागर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के प्रयासों में एक अहम क़दम माना जा रहा है.

क़ानूनी रूप से बाध्यकारी इस संयुक्त राष्ट्र सन्धि का नाम राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौता (BBNJ) है और यह राष्ट्रीय जल सीमाओं से बाहर स्थित समुद्री क्षेत्रों, (“High Seas”) और अन्तरराष्ट्रीय समुद्री तल पर केन्द्रित है.

ये क्षेत्र, महासागर की सतह के दो-तिहाई से अधिक हिस्से में फैले हैं और आयतन के हिसाब से पृथ्वी के 90 प्रतिशत से अधिक आवास का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसका कारण यह है कि महासागर बहुत गहरे हैं और पृथ्वी पर अधिकांश जीवन पानी के नीचे मौजूद है.

हम इस समझौते से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं:

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BBNJ समझौते को यह सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य के साथ आकार दिया गया है कि “High Seas” का सतत प्रबन्धन किया जाए, जो पूरी मानवता के लिए हितकारी हो.

यह महासागरों से जुड़ा, क़ानूनी रूप से बाध्यकारी पहला अन्तरराष्ट्रीय समझौता है, जो समावेशी समुद्री प्रशासन को बढ़ावा देता है. इसमें स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की भागेदारी, तथा लैंगिक सन्तुलन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं.

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह समझौता, पूरी तरह लागू होने के बाद, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण से जुड़े “तिहरे ग्रह संकट” से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा.

तंज़ानिया के राजनयिक मज़ी अली हाजी ने इस समझौते के लिए वार्ताओं के दौरान अपने देश की वार्ता टीम का नेतृत्व किया था. उन्होंने, यूएन न्यूज़ के साथ बातचीत में कहा कि यह समझौता अन्तरराष्ट्रीय जलक्षेत्र की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है.

नई संधि से समुद्री जैव विविधता की बेहतर सुरक्षा होने की उम्मीद है.

“अब सभी को यह समझना चाहिए कि हाई सीज़ में होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण है. यदि कोई प्रदूषण फैलाएंगे, तो उसकी ज़िम्मेदारी उन्हीं की होगी.”

BBNJ समझौता मौजूदा अन्तरराष्ट्रीय क़ानूनी ढाँचे को मज़बूत करता है. यह समुद्र के क़ानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आधारित है, जिसे “महासागरों का संविधान” कहा जाता है. यह कन्वेंशन 1994 से समुद्री संसाधनों के उपयोग और समुद्री संरक्षण के नियम तय करती आ रही है.

यह समझौते का उद्देश्य, इस कन्वेंशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है जिसमें जैव विविधता के बेहतर प्रबन्धन के बारे में और अधिक विवरण शामिल है. यह साथ ही, समुद्री प्रशासन को जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा जैसी मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप बनाता है.

‘लागू होने’ का क्या अर्थ है?

इस समझौते के प्रभाव में आने के साथ, यह अब तक इसे अनुमोदित कर चुके 83 देशों के लिए क़ानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा. इसका मतलब है कि ये देश इसे अपने यहाँ, राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए सहमत हुए हैं.

सन्धि यह स्पष्ट करती है कि यह शनिवार (17 जनवरी) से लागू हो जाएगी: उस तारीख़ के 120 दिन बाद, जब कम से कम 60 देशों ने इसे औपचारिक रूप से अनुमोदित किया था. इसका मतलब है कि इन देशों ने इस समझौते को क़ानूनी रूप से बाध्य स्वीकार किया था.

कौन देश शामिल हैं और कौन नहीं?

कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ने BBNJ समझौते को अनुमोदित किया है. इनमें चीन, जर्मनी, जापान, फ़्रांस और ब्राज़ील शामिल हैं.

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एजेंसी के अनुसार, महासागर से जुड़े उद्योगों में चीन की भूमिका ख़ासतौर पर अहम है. इनमें जहाज़ निर्माण, जलीय कृषि, मत्स्य पालन और अपतटीय तेल व गैस क्षेत्र शामिल हैं. वर्ष 2023 में चीन ने लगभग 155 अरब डॉलर के महासागर-सम्बन्धी उत्पादों का निर्यात किया.



भूमध्य सागर में माल्टा के तट के पास एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र में तैरता एक समुद्री कछुआ.

अनेक प्रमुख देश अब भी बाहर

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, महासागर से जुड़े उत्पादों के शीर्ष पाँच निर्यातकों में शामिल है, जिसका निर्यात लगभग 61 अरब डॉलर का है.

हालाँकि अमेरिका ने 2023 में इस समझौते को अपनाया था, लेकिन अब तक इसका अनुमोदन नहीं किया है और सीनेट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है.

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में महासागर-सम्बन्धी उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में शामिल भारत ने, 2024 में इस समझौते को अपनाया था, जिसका निर्यात मूल्य लगभग 19 अरब डॉलर है. हालाँकि, इसके अनुमोदन से जुड़ा घरेलू क़ानून अभी लम्बित है.

वहीं, ब्रिटेन ने 2025 में इस विषय पर क़ानून पेश किया था, लेकिन संसद ने अब तक इसका अनुमोदन नहीं किया है.

रूस उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जिसने इस सन्धि को को न तो अपनाया है और न ही इसका अनुमोदन किया है. रूस का कहना है कि वह मौजूदा शासन ढाँचों को बनाए रखना चाहता है और अन्तरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन एवं समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहता है.

क्या यह सन्धि के लिए बड़ा झटका है?

मज़ी अली हाजी, कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों द्वारा अनुमोदन में हिचकिचाहट के बावजूद, BBNJ समझौते के मौजूदा प्रभाव को लेकर आशावादी हैं.

वह कहते हैं, “विकासशील देशों और छोटे द्वीपीय देशों को समर्थन की ज़रूरत है. हमें उम्मीद है कि वे भविष्य में, इस समझौते को स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह उनके लिए मददगार होगा. हाई सीज़ की रक्षा करना, हम सभी की ज़िम्मेदारी है.”

आगे क्या होगा?

अधिक देशों के लिए इस समझौते को अनुमोदित करने का रास्ता अब भी खुला है. इससे इसकी प्रभावशीलता और बढ़ेगी.

मज़ी अली हाजी कहते हैं, “किसी समझौते पर बातचीत के दौरान यह सम्भव नहीं होता कि सभी देश एक ही चरण में उसे स्वीकार या अनुमोदित कर लें. कुछ देश पहले इसे देखते-परखते हैं और जब उन्हें इसके फ़ायदे नज़र आते हैं, तब वे इसमें शामिल होते हैं. मुझे विश्वास है कि भविष्य में और देश इससे जुड़ेंगे.”

BBNJ समझौते को, सार्वभौमिक भागेदारी के साथ-साथ प्रभावी बनाने के लिए, इसका क्रियान्वयन सबसे अहम होगा. इसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना शामिल होगा.

समझौते के पाठ के अनुसार, इन दोनों पहलुओं पर प्रगति की समीक्षा के लिए पहली बैठक, समझौते के प्रभाव में आने के एक वर्ष के भीतर आयोजित की जाएगी.

