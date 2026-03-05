Last Updated on March 5, 2026 1:00 am by INDIAN AWAAZ

विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए निंयत्रण कक्ष स्‍थापित किया है।

सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक टेलीफोन के जरिए इस नियंत्रण कक्ष से सम्‍पर्क किया जा सकता है। नम्‍बर हैं- 18 00 11 87 97 या 011-2301 2113, 011-2301 4104 तथा 011-2301 7905

इसके अलावा संघर्ष के क्षेत्र में भारतीय दूतावासों ने सुरक्षा उपायों और वहां से लोगों के निकलने के संभावित उपायों में मदद के लिए चौबीसों घंटे आपात हेल्‍पलाइन भी शुरू की है।