राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित

AMN

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, राष्ट्रपति मुर्मू ने इसका श्रेय सामाजिक क्षेत्र की पहलों के साथ-साथ सर्वांगीण आर्थिक विकास को दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र अमृत काल में आगे बढ़ रहा है और प्रत्येक नागरिक इसमें अपनी क्षमतानुसार योगदान दे रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा, महिलाएँ और वे समुदाय जो लंबे समय से हाशिये पर रहे हैं, विकसित भारत का नेतृत्व करेंगे।

राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकवादी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या को कायरतापूर्ण और पूरी तरह से अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से निर्णायक और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया, जिससे पता चलता है कि देश की सेनाएं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने रणनीतिक स्पष्टता और तकनीकी क्षमता के साथ सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ मानवता की लड़ाई में एक मिसाल के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत की एकता सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दी और यह देश को विभाजित करने की चाह रखने वालों को करारा जवाब था। उन्होंने बताया कि भारत की एकता संसद सदस्यों के बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जिन्होंने विभिन्न देशों से मिलकर भारत की स्थिति स्पष्ट की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया ने भारत के इस रुख पर ध्यान दिया है कि वह न केवल आक्रामक होगा, बल्कि देश की रक्षा में जवाबी कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक परीक्षण भी था। उन्होंने कहा कि देश के स्वदेशी विनिर्माण ने वह महत्वपूर्ण स्तर हासिल कर लिया है जो भारत को अपनी कई सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये आज़ादी के बाद से भारत के रक्षा इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसकी पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6 दशमलव 5 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में तनाव के बावजूद, घरेलू माँग तेज़ी से बढ़ रही है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और निर्यात बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सभी प्रमुख संकेतक अर्थव्यवस्था की स्थिति को बेहतर बता रहे हैं और इसका श्रेय सावधानीपूर्वक किए गए सुधारों और कुशल आर्थिक प्रबंधन को दिया। उन्होंने कहा कि सुशासन के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आय असमानता कम हो रही है और क्षेत्रीय असमानताएँ समाप्त हो रही हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि राज्य और क्षेत्र, जो पहले कमज़ोर आर्थिक प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे, अब अपनी वास्तविक क्षमता दिखा रहे हैं और अग्रणी देशों के साथ कदमताल मिला रहे हैं।

राष्ट्रपति मुर्मु ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने भी नवाचार किया है और नवीनतम तकनीकों से लैस नई प्रकार की रेलगाड़ियाँ और कोच शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में रेल संपर्क का उद्घाटन एक बड़ी उपलब्धि है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए, सरकार मेट्रो रेल सुविधाओं के विस्तार सहित शहरों की स्थिति सुधारने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जीवन की बुनियादी सुविधाओं को नागरिकों का हक़ मानती है और जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने में प्रगति कर रहा है।

अपने संबोधन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आयुष्मान भारत के तहत विभिन्न पहलों के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। इस योजना ने अब तक 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कवर प्रदान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, यह लाभ प्रदान किया है।

डिजिटल इंडिया के विषय पर बात करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग सभी गाँवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी है, और शेष कुछ हज़ार गाँवों को भी जल्द ही कवर कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे डिजिटल भुगतान तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाना संभव हुआ है, जिसमें भारत बहुत कम समय में विश्व में अग्रणी बन गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी प्रगति का अगला चरण है और लोगों के जीवन में पहले ही प्रवेश कर चुका है। सरकार ने देश की एआई क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए भारत-एआई मिशन शुरू किया है। यह भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप एआई मॉडल बनाने में भी मदद कर रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ज़ोर देकर कहा कि 2047 तक वैश्विक एआई केंद्र बनने के लिए, भारत का ध्यान आम लोगों के लिए तकनीकी प्रगति का सर्वोत्तम उपयोग करने और शासन में सुधार लाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने पर रहेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने 1905 में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में 7 अगस्त को ‘राष्ट्रीय हथकरघा दिवस’ मनाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वदेशी का विचार मेक-इन-इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय प्रयासों को प्रेरित करता रहा है। उन्होंने सभी से भारतीय उत्पादों को खरीदने और उनका उपयोग करने का संकल्प लेने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दूरगामी बदलाव लाए हैं, शिक्षा को मूल्यों के साथ और कौशल को परंपरा के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा कि रोज़गार के अवसर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सरकार ने उद्यमशीलता की आकांक्षा रखने वालों के लिए सबसे अनुकूल माहौल तैयार किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में युवा प्रतिभाओं की बदौलत अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक की अंतरिक्ष यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने आगे कहा कि यह भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, ‘गगनयान’ के लिए बेहद मददगार साबित होगा।

खेलों और खेलों में देश की प्रगति के बारे में बोलते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में निहित दृष्टिकोण के तहत भारत खुद को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि खेल उत्कृष्टता, सशक्तिकरण और क्षमता के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक हैं। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि भारत की एक उन्नीस वर्षीय लड़की और एक अड़तीस वर्षीय महिला FIDE महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट थीं।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि रोज़गार में लैंगिक अंतर भी कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के साथ, महिला सशक्तीकरण अब एक नारा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य समुदायों के लोग हाशिए पर होने का ठप्पा हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करने की दिशा में तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में दुनिया के सबसे पुराने गणराज्य हैं और इसे लोकतंत्र की जननी के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया जिससे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्र अपने संविधान और लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए लोगों को भी बदलना होगा।