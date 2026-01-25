यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन अधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचीं

Last Updated on January 25, 2026 3:36 pm by INDIAN AWAAZ

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन आज दोपहर अपनी आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह यात्रा भारत और यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी।

उन्होंने आगे कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच आपसी विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित मजबूत साझेदारी है।

उर्सुला फॉन डेर लायन सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा के साथ मुख्य अतिथि होंगी। दोनों नेता इस महीने की 27 तारीख को होने वाले 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी करेंगे।