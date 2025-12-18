यूक्रेन द्वारा क्षेत्र सौंप देने की अपनी मांग पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे: व्लादिमीर पुतिन

AMN

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन द्वारा क्षेत्र सौंप देने की अपनी मांग पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय की वार्षिक बैठक में श्री पुतिन ने अपने भाषण में यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों पर निशाना साधा और कहा कि जरूरत पड़ने पर रूस बलपूर्वक क्षेत्र पर कब्जा करेगा। उन्होंने कहा कि रूस किसी के भी सुरक्षा के अधिकार से इनकार नहीं करता लेकिन इस बात पर बल देता है कि उससे किए गए वादे पूरे किए जाएं, जिनमें नाटो का पूर्व की ओर विस्तार न करना भी शामिल है।

श्री पुतिन की ये टिप्पणी ब्रुसेल्स में इस सप्ताह होने वाले एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से पहले आई हैं, जहां यूरोपीय नेता इस बात पर बहस करेंगे कि यूक्रेन को वित्त पोषित करने के लिए रूस की जब्त संपत्तियों के उपयोग पर विचार किया जाय या नहीं। इस बीच, यूक्रेन संकट को समाप्त करने के उद्देश्य से शांति समझौते पर चर्चा के लिए इस सप्ताह के अंत में अमरीका के मियामी में अमरीका और रूस के वार्ताकारों के बीच बातचीत होने की उम्मीद है।