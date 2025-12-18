The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

यूक्रेन द्वारा क्षेत्र सौंप देने की अपनी मांग पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे: व्लादिमीर पुतिन

Dec 18, 2025

AMN

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन द्वारा क्षेत्र सौंप देने की अपनी मांग पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय की वार्षिक बैठक में श्री पुतिन ने अपने भाषण में यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों पर निशाना साधा और कहा कि जरूरत पड़ने पर रूस बलपूर्वक क्षेत्र पर कब्जा करेगा। उन्होंने कहा कि रूस किसी के भी सुरक्षा के अधिकार से इनकार नहीं करता लेकिन इस बात पर बल देता है कि उससे किए गए वादे पूरे किए जाएं, जिनमें नाटो का पूर्व की ओर विस्तार न करना भी शामिल है।

श्री पुतिन की ये टिप्पणी ब्रुसेल्स में इस सप्ताह होने वाले एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से पहले आई हैं, जहां यूरोपीय नेता इस बात पर बहस करेंगे कि यूक्रेन को वित्त पोषित करने के लिए रूस की जब्त संपत्तियों के उपयोग पर विचार किया जाय या नहीं। इस बीच, यूक्रेन संकट को समाप्त करने के उद्देश्य से शांति समझौते पर चर्चा के लिए इस सप्ताह के अंत में अमरीका के मियामी में अमरीका और रूस के वार्ताकारों के बीच बातचीत होने की उम्मीद है।

Related Post

HINDI SECTION

इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्‍याहू ने मिस्र के साथ 35 अरब डॉलर के गैस समझौते की घोषणा की

Dec 18, 2025
HINDI SECTION

‘मनरेगा को लेकर मोदी सरकार का दावा गुमराह करने वाला’: मनोज झा

Dec 18, 2025
HINDI SECTION

पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के लिए WHO सम्मेलन में ठोस कार्ययोजना पर मंथन

Dec 18, 2025

You missed

OTHER TOP STORIES

Delhi Petrol Pumps Stop Fuel Supply to Vehicles Without Valid PUC Certificates

18 December 2025 1:08 PM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

यूक्रेन द्वारा क्षेत्र सौंप देने की अपनी मांग पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे: व्लादिमीर पुतिन

18 December 2025 1:04 PM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्‍याहू ने मिस्र के साथ 35 अरब डॉलर के गैस समझौते की घोषणा की

18 December 2025 1:02 PM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

‘मनरेगा को लेकर मोदी सरकार का दावा गुमराह करने वाला’: मनोज झा

18 December 2025 12:57 PM INDIAN AWAAZ No Comments