मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक अस्पताल का किया उद्घाटन

दिल्‍ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुद्ध विहार फेज-1 में एक निजी अस्‍पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह अस्पताल दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा की दिल्ली सरकार पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि‍ इस अस्पताल में कैंसर के मरीज़ों और नवजात शिशुओं के लिए खास सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा की यह अस्पताल दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतज़ाम तैयार करने में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री ने महा रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन

पराक्रम दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में महा रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि दिल्लीवासियों ने इस अभियान में बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर सेवा, एकता और राष्ट्रीय कर्तव्य का सशक्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा की नेताजी का जीवन तथा संघर्ष देशवासीयों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है।