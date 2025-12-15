भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज किया

भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि नई दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने समर्थकों के सामने भड़काऊ बयान देने की अनुमति दे रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव कराने के अपने रुख को लगातार दोहराया है।

इसके अलावा, भारत ने कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल बांग्लादेश के हितों के विपरित नहीं होने दिया। भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने सहित आंतरिक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।