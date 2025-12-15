The Indian Awaaz

भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज किया

Dec 15, 2025

भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि नई दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने समर्थकों के सामने भड़काऊ बयान देने की अनुमति दे रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव कराने के अपने रुख को लगातार दोहराया है।

इसके अलावा, भारत ने कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल बांग्लादेश के हितों के विपरित नहीं होने दिया। भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने सहित आंतरिक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

