यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की कगार पर हैं। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया है। आज स्विटजरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में सुश्री लॉयन ने कहा कि दावोस के बाद अगले सप्ताह के अंत में वे भारत जाएंगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि अब भी इस संबंध में काम बाकी है। उन्होंने बताया कि इससे दो अरब लोगों का बाजार बनेगा, जो दुनिया की कुल जी डी पी का लगभग एक चौथाई होगा। सुश्री लॉयन ने कहा कि तेजी से वृद्धि कर देशों तथा इस सदी की आर्थिक महाशक्तियों के साथ यूरोप व्यापार करना चाहता है।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा तथा सुश्री लॉयन 25 से 27 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। वे संयुक्त रूप से भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे।