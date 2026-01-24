The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 11 बजे ‘मन की बात’ कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार

Jan 24, 2026

Last Updated on January 24, 2026 8:24 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 130वीं कड़ी होगी।

कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ऑनएआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगी।

Related Post

HINDI SECTION

भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया में सद्भाव और सह-अस्तित्व के मार्ग को प्रकाशित करती हैं: केन्द्रीय मंत्री रिजिजू

Jan 24, 2026
HINDI SECTION

पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को करेगा सम्मानित

Jan 24, 2026
HINDI SECTION

भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया में सद्भाव और सह-अस्तित्व के मार्ग को प्रकाशित करती हैं: केन्द्रीय मंत्री रिजिजू

Jan 24, 2026

You missed

URDU SECTION

مرادآباد میں بین المذاہب جوڑے کا قتل، خاتون کے بھائی گرفتار

25 January 2026 12:30 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN REGIONAL AWAAZ

Moradabad Horror: Interfaith Lovers Killed, Bodies Buried by Girl’s Brothers

25 January 2026 12:28 AM INDIAN AWAAZ No Comments
URDU SECTION

جنوری 24کی خاص خاص خبریں

25 January 2026 12:31 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN BUSINESS AWAAZ TOP AWAAZ

Trade agreements with several countries will open up new opportunities for youth, says PM Modi

24 January 2026 11:05 PM INDIAN AWAAZ No Comments