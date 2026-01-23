The Indian Awaaz

पुडुचेरी: मानक गुणवत्ता ना होने के कारण सरकार ने 3 कफ सिरपों की बिक्री पर लगाई रोक

Jan 23, 2026

January 23, 2026

पुडुचेरी सरकार ने मानक गुणवत्ता के अनुरूप न होने के कारण तीन कफ सिरपों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अहमदाबाद स्थित रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित रेस्पी फ्रेश और एडकेम फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित रेस्पीफ्रेश-टीआर तथा उत्तराखंड स्थित इंडियन ड्रग विजन कंपनी द्वारा निर्मित मेडिकोफ-डी सिरप की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है।

ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा जारी एक आदेश में, दवा थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, सरकारी फार्मेसियों, ईएसआई सेंट्रल स्टोर और जे.आई.पी.एम.ई.आर. फार्मेसी को पुडुचेरी में इन तीनों कफ सिरपों को न खरीदने और न बेचने का निर्देश दिया गया है। उन्हें उपलब्ध स्टॉक के बारे में ड्रग कंट्रोल विभाग को सूचित करने और संबंधित निर्माताओं या वितरकों को वापस करने का भी निर्देश दिया गया है।

