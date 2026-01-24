पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को करेगा सम्मानित

Last Updated on January 24, 2026 8:24 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करेगा। इन प्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सम्मानित होने वालों में लगभग 240 सरपंच, मुखिया, ग्राम प्रधान, खंड और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं, जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में पूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाली पंचायतों से जुड़े हैं।

इस अवसर पर यूनिसेफ के सहयोग से मंत्रालय द्वारा विकसित पंचायत सहायता एवं संदेश सेवा – पंचम चैटबॉट का शुभारंभ भी किया जाएगा।

पंचम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों के बीच सीधा, समयबद्ध और दो-तरफा संवाद स्थापित करता है। इसके माध्यम से योजनाओं से जुड़ी जानकारी, प्रशिक्षण सामग्री, सर्वे और पंचायत सेवाओं से संबंधित सूचनाएं आसानी से उपलब्ध होंगी, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शी और प्रभावी सेवा वितरण को बढ़ावा मिलेगा।