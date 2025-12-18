प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों की दौरे के अंतिम चरण में आज शाम दो दिवसीय यात्रा पर ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे। जॉर्डन और इथियोपिया की सफल यात्राओं के बाद प्रधानमंत्री ओमान पहुंचे हैं।

मस्कत हवाई अड्डे पर रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने श्री मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत-ओमान रक्षा सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्‍ट में मस्कत हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत के लिए ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद का आभार व्यक्त किया।

बाद में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान ओमानी पारंपरिक नृत्य, कुचिपुड़ी और कथक सहित राजस्थानी घूमर, कर्नाटक लोक नृत्य की प्रस्‍तुतियां दी गई।

श्री मोदी ने कहा कि ओमान और भारत के बीच अटूट दोस्‍ती और गहरे ऐतिहासिक संबंध है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सहयोग के नए रास्ते तलाशने और दोनों देशों के बीच साझेदारी को नई गति प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है।