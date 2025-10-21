The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

दिवाली पर देशभर में 6 लाख करोड़ रुपये का हुआ व्यापार: रिपोर्ट

Oct 21, 2025

Last Updated on October 21, 2025 10:25 pm by INDIAN AWAAZ

इस वर्ष दिवाली के दौरान देशभर में छह लाख करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई हैं। इसमें 5 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का वस्तु व्यापार और 65 हज़ार करोड़ रुपये का सेवा व्यापार शामिल है। यह जानकारी आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स-कैट द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में दी गई है।

कैट ने बताया है कि उनकी रिसर्च शाखा द्वारा देशभर के 60 प्रमुख वितरण केंद्रों पर किये गये सर्वेक्षण के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। जिनमें सभी राज्यों की राजधानियां तथा टियर-2 और टियर-3 शहर शामिल हैं।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि 87 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने विदेशी उत्पादों को खरीदने की तुलना में, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने में प्राथमिकता दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत में निर्मित वस्तुओं की बिक्री में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

Related Post

HINDI SECTION

भारत वैश्विक संकटों के बीच स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा: PM Modi

Oct 21, 2025
HINDI SECTION

GST दरों में कमी से रिकॉर्ड कारोबार, नवरात्रि से दीपावली तक 5.4 लाख करोड़ रुपये का हुआ व्यापार

Oct 21, 2025
HINDI SECTION

भारत ने काबुल में भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास के रूप में बहाल किया

Oct 21, 2025

You missed

BUSINESS AWAAZ

CCI approves acquisition of J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd by Torrent Pharma Ltd

22 October 2025 12:28 AM INDIAN AWAAZ No Comments
BIHAR ELECTIONS POLITICS

Bihar Elections: Is Prashant Kishor Game-Changer or the Illusionist?

22 October 2025 12:21 AM INDIAN AWAAZ No Comments
REGIONAL AWAAZ

Delhi CM Rekha Gupta meets PM Modi, extends Diwali greetings

21 October 2025 11:31 PM INDIAN AWAAZ No Comments
OTHER TOP STORIES

राजनाथ सिंह: सेना और पुलिस का लक्ष्‍य एक ही है और वह है राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखना

21 October 2025 10:40 PM INDIAN AWAAZ No Comments