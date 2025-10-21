दिवाली पर देशभर में 6 लाख करोड़ रुपये का हुआ व्यापार: रिपोर्ट

Last Updated on October 21, 2025 10:25 pm by INDIAN AWAAZ

इस वर्ष दिवाली के दौरान देशभर में छह लाख करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई हैं। इसमें 5 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का वस्तु व्यापार और 65 हज़ार करोड़ रुपये का सेवा व्यापार शामिल है। यह जानकारी आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स-कैट द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में दी गई है।

कैट ने बताया है कि उनकी रिसर्च शाखा द्वारा देशभर के 60 प्रमुख वितरण केंद्रों पर किये गये सर्वेक्षण के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। जिनमें सभी राज्यों की राजधानियां तथा टियर-2 और टियर-3 शहर शामिल हैं।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि 87 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने विदेशी उत्पादों को खरीदने की तुलना में, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने में प्राथमिकता दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत में निर्मित वस्तुओं की बिक्री में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।