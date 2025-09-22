जम्मू-कश्मीर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, 45 हज़ार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे वैष्णो देवी धाम

Last Updated on September 22, 2025 11:01 pm by INDIAN AWAAZ

जम्मू-कश्मीर में सोमवार से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ हुआ। नवरात्रि के पहले ही दिन 45 हज़ार से अधिक श्रद्धालुओं ने कटरा स्थित त्रिकूट पर्वत पर स्थित श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में दर्शन किए।

यात्रा के सुचारु संचालन के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कटरा रेलवे स्टेशन पर नए पंजीकरण केंद्र स्थापित किए हैं, ताकि नवरात्रि के दौरान अपेक्षित बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

माता वैष्णो देवी भवन और आस-पास के क्षेत्रों को इस अवसर पर देशी और विदेशी फूलों से सजाया गया है। साथ ही भवन क्षेत्र में बड़े पंडाल लगाए गए हैं, ताकि भक्त आराम से दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकें।

श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने सभी श्रद्धालुओं को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएँ दीं और विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आएंगे।