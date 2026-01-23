गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में ईडी ने की कई जगहों पर छापेमारी

Last Updated on January 23, 2026 5:52 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

प्रवर्तन निदेशालय गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में आज सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये छापे क्लब के अवैध संचालन और उसके प्रमोटरों की भूमिका से जुड़े धनशोधन से संबंधित मामले में मारे जा रहे हैं। यह कार्रवाई पिछले वर्ष 6 दिसंबर को गोवा अग्निकांड को लेकर हो रही है। इसमें 25 लोगों मारे गये थे। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली और गोवा में आठ से नौ स्थानों पर तलाश जारी है। इनमें लूथरा बंधुओं और अजय गुप्ता के आवासीय और कार्यालय परिसर शामिल हैं, जो गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन के मालिक हैं।

छापों में किंग्सवे कैंप के आउट्रम लेन, गुरुग्राम के तत्वम विला और गोवा में तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर और पंचायत सचिव रघुवीर बागकर के आवास भी शामिल हैं। इन पर अवैध व्यापार लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप है। सुरिंदर कुमार खोसला के परिसर में भी तलाशी ली जा रही हैं