खेल चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय प्रगति में उत्प्रेरक: खेल मंत्री मनसुख मांडविया

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेल चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय प्रगति में उत्प्रेरक का काम करता है। आज मुंबई में यंग लीडर्स फोरम द्वारा आयोजित युवा क्षमता खेल सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्‍होंने यह बात की।

श्री मांडविया ने कहा कि अनुशासन और ईमानदारी के साथ जीने वाले युवा खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरपूर, लचीले और विश्व का नेतृत्व करने वाले राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पहली बार खेल और इससे जुडी गतिविधियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया गया है।