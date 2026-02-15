केंद्रीय CISF की वंदे मातरम तटीय साइकिल जागरूकता रैली पुद्दुचेरी पहुंचकर आगे की यात्रा पर रवाना

Last Updated on February 15, 2026 8:22 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल-सी.आई.एस.एफ की वंदे मातरम तटीय साइकिल जागरूकता रैली आज पुद्दुचेरी पहुंच कर आगे की यात्रा पर रवाना हो गई। पुद्दुचेरी के राष्ट्रीय कैडेट कोर-एन.सी.सी ग्रुप कमांडर कर्नल आशीष तिवारी ने गांधी प्रतिमा के पास बीच रोड से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह साइकिल रैली तटीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और राष्ट्रीय एकता एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निकाली गई है। 25 दिनों के इस अभियान में 33 महिलाओं सहित कुल 64 सी.आई.एस.एफ जवान भाग ले रहे हैं, जो तटरेखा के किनारे छह हजार पांच सौ 53 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। पुद्दुचेरी से टीम कुड्डालोर के लिए रवाना हो गई है।