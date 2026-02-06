आरबीआई ने विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य जारी किया

Last Updated on February 6, 2026 5:50 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

भारतीय रिज़र्व बैंक-आरबीआई ने आज नियमों, भुगतान प्रणालियों, वित्तीय समावेशन, वित्तीय बाजारों और क्षमता निर्माण को सम्मिलित करने वाली विकासात्मक और नियामक नीतियों पर एक वक्तव्य जारी किया। औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच को सुगम बनाने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और सीमित समानता वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों-एमएसई के लिए अंतिम छोर तक ऋण वितरण को मजबूत करने के उद्देश्य से आरबीआई ने एमएसई को बिना संपार्श्विक वाले ऋणों की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। उपरोक्त प्रावधान 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत सभी एमएसई उधारकर्ताओं के ऋणों पर लागू होंगे।

केंद्रीय बैंक ने घोषणा की कि वह वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री को नियंत्रित करने वाली विनियमित संस्थाओं को व्यापक निर्देश जारी करेगा। सुरक्षित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, आरबीआई विलंबित ऋण की शुरुआत जैसे डिजिटल भुगतान में सुनियोजित सुरक्षा उपायों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट वर्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण पर विचार-विमर्श पत्र जारी करने की योजना बना रहा है।