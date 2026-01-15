The Indian Awaaz

अभी समाप्त नहीं हुआ 'ऑपरेशन सिंदूर', आतंकी सोच खत्म होने तक जारी रहेगा-रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Jan 15, 2026

सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कई सुधार लागू किए गए:

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कई सुधार लागू किए गए हैं । उन्‍होंने कहा कि एक विशाल संगठन में ऐसे बदलाव चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक दुनिया की सबसे मजबूत सशस्त्र सेनाओं में से एक बनाने के लिए  स्पष्ट रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्र के प्रति भारतीय सेना की अटूट सेवा के लिए उसका आभार व्यक्त किया। वैश्विक सुरक्षा वातावरण पर प्रकाश डालते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक, सुव्यवस्थित और प्रौद्योगिकी-आधारित बलों की आवश्यकता पर बल दिया।

    रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आतंकवाद की मानसिकता पूरी तरह से समाप्त होने तक भारत के शांति स्थापना के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक भारतीय सैनिक, योद्धा और विचारक दोनों होता है, जो अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देता है। श्री राजनाथ सिंह ने  कहा कि एक सैनिक के लिए कर्तव्य  पवित्र अर्पण के समान है और एक सैनिक के कार्यों का फल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे देश को लाभ पहुंचाता है। उन्होंने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वे सशस्त्र बलों से निस्वार्थ सेवा की भावना सीखें।

    रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध की तैयारी सेनाओं के लिए दैनिक अनुशासन है, जहाँ सैनिकों को टीम वर्क और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना विविधता में एकता का  उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री राजनाथ सिंह ने  आगे कहा कि नागरिकों और सेना के बीच गहरा विश्वास ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्‍होंने कहा कि सैनिकों के परिवारों की देखभाल करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। शौर्य दिवस के इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया, जिसमें सेना के अनुशासन, शौर्य और समृद्ध परंपराओं का प्रदर्शन किया गया।

