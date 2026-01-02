یکم جنوری کی خاص خاص خبریں

Last Updated on January 2, 2026 1:10 am by INDIAN AWAAZ
بلیٹ ٹرین کا سنگِ میل
ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کی پہلی بلیٹ ٹرین احمد آباد اور ممبئی کے درمیان 15 اگست 2027 کو چلنے کے امکانات ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں بلِمورا تک کا سیکشن کھولا جائے گا، جس کے بعد واپی سے سورت تک کا حصہ شروع ہوگا۔ یہ منصوبہ بھارت کی ریلویز کے جدید ڈیزائن اور مسافروں کے لیے عالمی معیار کی سہولتوں کا مظہر ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی – پپراہوا باقیات کی نمائش
وزیر اعظم نریندر مودی 3 جنوری کو متھرا کلچرل کمپلیکس میں پپراہوا باقیات کی عظیم بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کریں گے۔ تقریباً ایک صدی بعد یہ باقیات عوام کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس نمائش میں مستند باضیات اور قدیم نوادرات شامل ہوں گے، جس کا مقصد بھارت کے ثقافتی ورثے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے۔
شیوراج سنگھ چوہان – کسانوں کے لیے روزگار کی ضمانت
مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ MGNREGA کی دفعات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا تاکہ مزدوروں کو حقِ روزگار کی ضمانت دی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت مزدوروں کو 125 دن کا کام فراہم کیا گیا ہے اور اجرت کی ادائیگی ایک ہفتے کے اندر لازمی ہوگی۔ تاخیر کی صورت میں سود بھی ادا کیا جائے گا۔
بھارت-آسٹریلیا اقتصادی تعاون
بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان اقتصادی تعاون اور تجارتی معاہدہ (ECTA) نافذ ہوگیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت زیورات، ٹیکسٹائل، فرنیچر، فوڈ پروڈکٹس اور دیگر اشیاء پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ بھارت نے آسٹریلیا کو 70 فیصد سے زیادہ مصنوعات پر ترجیحی رسائی دی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تجارت اور اقتصادی روابط مزید مستحکم ہوں گے۔
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو – مصنوعی ذہانت پر خطاب
صدر جمہوریہ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت بھارت کی معیشت کے لیے ایک اہم محرک ہے۔ SOAR-Skilling پروگرام کے تحت طلباء اور نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ مستقبل کی ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت بھارت کے معاشی مستقبل کو تقویت دینے کا ایک سنہری موقع ہے۔
DRDO – یومِ تاسیس
دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO نے اپنا 68واں یومِ تاسیس منایا۔ اس ادارے کا قیام 1958 میں وزارتِ دفاع کے تحت ہوا تھا۔ آج DRDO کے پاس 41 لیبارٹریاں اور متعدد تحقیقاتی مراکز ہیں جو دفاعی ٹیکنالوجی کی ترقی میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں “پری لَے” میزائل کو کامیابی کے ساتھ لانچ کیا گیا، جبکہ “آکاش” پروگرام کے تحت بغیر انسان والے اہداف کو تباہ کیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کیا جا رہا ہے۔
نائب چیف آف ڈیفنس – ایئر مارشل نکیش کپور
ایئر مارشل نکیش کپور نے بھارتی فضائیہ کے نائب چیف آف ایئر اسٹاف کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ وزارتِ دفاع کے مطابق انہوں نے 39 سالہ کیریئر کے دوران مختلف کمانڈز اور تقرریوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔
جی ایس ٹی کلیکشن – دسمبر 2025
دسمبر 2025 میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولی 1.75 لاکھ کروڑ روپے رہی، جو دسمبر 2024 کے مقابلے میں 6.1 فیصد زیادہ ہے۔ مرکزی جی ایس ٹی کی وصولی 34 ہزار 289 کروڑ روپے، ریاستی جی ایس ٹی کی وصولی 41 ہزار 368 کروڑ روپے اور آئی جی ایس ٹی کی وصولی 98 ہزار 894 کروڑ روپے رہی۔
پی آئی بی فیکٹ چیک – غلط دعویٰ کی تردید
حکومت نے ایک سوشل میڈیا دعوے کی تردید کی ہے کہ حکومت نے 85 فیصد فکس ٹیکس لگایا ہے۔ پی آئی بی نے کہا کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور عوام کو صرف سرکاری ذرائع پر یقین کرنا چاہیے۔
سوئس بار دھماکہ
سوئٹزرلینڈ کے Valais Canton کے Crans-Montana اسکائی ریزورٹ میں ایک بار میں دھماکہ ہوا جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ 100 سے زیادہ افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ سوئس صدر Guy Parmelin نے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔
محکمہ موسمیات – برفباری اور بارش
محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، کشمیر اور شمالی ریاستوں میں برفباری اور بارش ہوگی۔ دہلی این سی آر میں فضائی معیار بدستور “انتہائی خراب” درجے پر ہے۔ شملہ، کلو اور منالی میں برفباری کے باعث سیاح نئے سال کے موقع پر لطف اندوز ہو رہے ہیں