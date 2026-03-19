URDU SECTION

وزیرِ اعظم کی کویت کے ولی عہد سے گفتگو

Mar 19, 2026

Last Updated on March 19, 2026 1:10 am by INDIAN AWAAZ


وزیرِ اعظم نے عید کی مبارکباد پیش کی اور مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا

AMN

وزیرِ اعظم جناب نریندر مودی نے کویت کے ولی عہد، عزت مآب شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح سے بات چیت کی، جس میں تہوار کی آپسی مبارکباد پیش کئے جانے کے علاوہ خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیرِ اعظم نے کویت کے ولی عہد، عزت مآب شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح سے گفتگو کی اور آنے والے عید کے تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ اس دوران، جناب مودی اور ولی عہد نے مغربی ایشیا کی اُبھرتی ہوئی صورتحال پر خیالات کا تبادلہ کیا اور حالیہ حالات پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیرِ اعظم نے کویت کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے مذمت کا اعادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ اور آزادانہ جہازرانی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مسلسل سفارتی روابط نہایت ضروری ہیں۔ وزیرِ اعظم نے کویت میں مقیم بھارتی برادری کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے جاری تعاون پر ولی عہد کا شکریہ بھی ادا کیا۔

وزیرِ اعظم نے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر لکھا:

’’میں نے کویت کے ولی عہد، عزت مآب شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح سے بات کی اور آنے والی عید کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ ہم نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر خیالات کا تبادلہ کیا اور حالیہ پیش رفت پر تشویش کا اظہار کیا۔ ہم نے کویت کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے مذمت کا اعادہ کیا۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ اور آزادانہ جہازرانی کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم اس بات پر متفق ہوئے کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مسلسل سفارتی روابط نہایت ضروری ہیں۔

میں نے کویت میں بھارتی برادری کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے جاری تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔‘‘

