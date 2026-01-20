The Indian Awaaz

The Real Voice of India

URDU SECTION

سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو ہدایت، منطقی تضادات والی ووٹر فہرست شائع کی جائے

Jan 20, 2026

Last Updated on January 20, 2026 12:14 am by INDIAN AWAAZ

سپریم کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ مغربی بنگال میں جاری خصوصی گہری نظرثانی (SIR) کے دوران منطقی تضادات کی فہرست میں شامل ووٹروں کے نام ظاہر کیے جائیں۔

عدالت عظمیٰ ریاست میں جاری SIR مشق میں من مانی اور طریقہ کار کی بے ضابطگیوں کے الزامات سے متعلق عرضیوں کی سماعت کر رہی تھی۔

عدالت نے نوٹ کیا کہ ریاست میں ایک کروڑ پچیس لاکھ ووٹرز منطقی تضادات کی فہرست میں شامل ہیں اور الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ ان کے نام گرام پنچایت بھونوں اور بلاک دفاتر میں آویزاں کیے جائیں، جہاں دستاویزات اور اعتراضات بھی جمع کرائے جائیں گے۔

Related Post

URDU SECTION

ٹرمپ آئندہ ہفتوں میں خامنہ ای کو قتل کرنے کی کوشش کرینگے: سابق امریکی سفیر

Jan 20, 2026
URDU SECTION

وزیر اعظم نریندر مودی اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے درمیان وفد سطح کی بات چیت

Jan 20, 2026
URDU SECTION

جنوری 19 کی خاص خاص خبریں

Jan 20, 2026

You missed

AMN BUSINESS AWAAZ

Gold, Silver Hit Record Highs Amid Tariff Fears and Geopolitical Tensions

20 January 2026 1:11 AM INDIAN AWAAZ No Comments
URDU SECTION

ٹرمپ آئندہ ہفتوں میں خامنہ ای کو قتل کرنے کی کوشش کرینگے: سابق امریکی سفیر

20 January 2026 12:22 AM INDIAN AWAAZ No Comments
URDU SECTION

وزیر اعظم نریندر مودی اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے درمیان وفد سطح کی بات چیت

20 January 2026 12:19 AM INDIAN AWAAZ No Comments
URDU SECTION

سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو ہدایت، منطقی تضادات والی ووٹر فہرست شائع کی جائے

20 January 2026 12:14 AM INDIAN AWAAZ No Comments