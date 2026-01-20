سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو ہدایت، منطقی تضادات والی ووٹر فہرست شائع کی جائے

Last Updated on January 20, 2026 12:14 am by INDIAN AWAAZ
سپریم کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ مغربی بنگال میں جاری خصوصی گہری نظرثانی (SIR) کے دوران منطقی تضادات کی فہرست میں شامل ووٹروں کے نام ظاہر کیے جائیں۔
عدالت عظمیٰ ریاست میں جاری SIR مشق میں من مانی اور طریقہ کار کی بے ضابطگیوں کے الزامات سے متعلق عرضیوں کی سماعت کر رہی تھی۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ ریاست میں ایک کروڑ پچیس لاکھ ووٹرز منطقی تضادات کی فہرست میں شامل ہیں اور الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ ان کے نام گرام پنچایت بھونوں اور بلاک دفاتر میں آویزاں کیے جائیں، جہاں دستاویزات اور اعتراضات بھی جمع کرائے جائیں گے۔