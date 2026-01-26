جنوری 25کی خاص خاص خبریں

Last Updated on January 26, 2026 10:59 pm by INDIAN AWAAZ
قوم نے 77واں یومِ جمہوریہ شاندار پریڈ کے ساتھ منایا
ملک بھر میں آج 77واں یومِ جمہوریہ جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ نئی دہلی کے کرتویہ پاتھ پر منعقدہ شاندار پریڈ میں بھارت کی ثقافتی تنوع، معاشی ترقی اور عسکری طاقت کی جھلک پیش کی گئی۔ صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو نے قوم کی قیادت کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا۔ تقریب کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی کے قومی جنگی یادگار کے دورے سے ہوا، جہاں انہوں نے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
یورپی یونین کی اعلیٰ قیادت بطور مہمانِ خصوصی شریک
صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو پریڈ کے مہمانانِ خصوصی، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فان ڈیر لیین کے ہمراہ روایتی بگھی میں کرتویہ پاتھ پہنچیں۔ قومی ترانے کے بعد 105 ملی میٹر لائٹ فیلڈ گنز کے ذریعے 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔
’وندے ماترم‘ اور ’آتم نربھر بھارت‘ کے موضوع پر جھانکیاں
اس سال یومِ جمہوریہ کی پریڈ کا موضوع ’سوتنترتا کا منتر: وندے ماترم‘ اور ’سمردھی کا منتر: آتم نربھر بھارت‘ تھا۔ پریڈ میں مختلف ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مرکزی وزارتوں کی 30 جھانکیاں شامل تھیں، جن میں بھارت کی ثقافتی وراثت اور خود کفالت کی جانب تیز رفتار پیش رفت کو اجاگر کیا گیا۔
تینوں افواج کی مشترکہ جھانکی اور فضائی مظاہرہ مرکزِ نگاہ
پریڈ کی نمایاں جھلکیوں میں تینوں مسلح افواج کی مشترکہ جھانکی شامل تھی، جس میں آپریشن سندور کے دوران استعمال ہونے والے اہم ہتھیاروں کی نقلیں پیش کی گئیں۔ اختتامی مرحلے میں بھارتی فضائیہ کے 29 طیاروں، جن میں رافیل بھی شامل تھے، نے شاندار فلائی پاسٹ کیا۔ تقریب میں 2500 سے زائد فنکاروں نے ثقافتی مظاہرے پیش کیے۔
شبھانشو شکلا کو اشوک چکر سے نوازا گیا
صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو نے گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا کو امن کے وقت دیے جانے والے سب سے بڑے بہادری کے اعزاز اشوک چکر سے نوازا۔
جموں و کشمیر میں یومِ جمہوریہ کی مرکزی تقریب
جموں و کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے دہشت گردی سے متعلق زیر التوا مقدمات پر دوبارہ غور کر کے انصاف کی یقین دہانی کا اعلان کیا۔
پنجاب میں نوجوانوں سے منشیات کے خلاف تحریک کی اپیل
پنجاب میں ریاستی سطح کی تقریب فاضلکہ میں منعقد ہوئی، جہاں گورنر گلاب چند کٹاریہ نے پرچم لہرایا۔ انہوں نے نوجوانوں سے منشیات کے خلاف عوامی تحریک کی قیادت کرنے اور تعلیم، ہنر، کھیل اور کاروبار میں توانائی لگانے کی اپیل کی۔
راجستھان، گجرات اور سکم میں یومِ جمہوریہ کی تقریبات
راجستھان میں گورنر ہری بھاؤ باگڑے نے جے پور میں پرچم لہرایا۔ گجرات کے واو-تھراڈ ضلع میں گورنر آچاریہ دیورَت نے قومی پرچم لہرایا، جبکہ سکم میں گینگٹوک کے پالزور اسٹیڈیم میں مرکزی تقریب منعقد ہوئی۔
دنیا بھر میں بھارتی تارکینِ وطن کی تقریبات
دنیا بھر میں بھارتی سفارت خانوں اور مشنز میں یومِ جمہوریہ جوش و خروش سے منایا گیا۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بھارتی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی، ریاض میں تقریب میں تقریباً 500 افراد شریک ہوئے۔
وزیر اعظم مودی کا یومِ جمہوریہ پیغام
وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ کرتویہ پاتھ کی پریڈ نے بھارت کی جمہوری طاقت، ثقافتی وراثت اور قومی اتحاد کو اجاگر کیا اور ملک کی مضبوط دفاعی تیاریوں کا مظاہرہ کیا۔
یورپی کمیشن صدر کا بھارت کے لیے خصوصی پیغام
یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فان ڈیر لیین نے یومِ جمہوریہ میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کو زندگی کا اعزاز قرار دیا اور کہا کہ ایک مضبوط بھارت دنیا کو مزید محفوظ اور خوشحال بناتا ہے۔
عالمی رہنماؤں کی بھارت کو مبارکباد
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، چینی صدر شی جن پنگ، برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم اور فرانسیسی صدر نے بھارت کو یومِ جمہوریہ کی مبارکباد دی۔ صدر ٹرمپ نے بھارت اور امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریتیں قرار دیا۔
’من کی بات‘ سے متاثر ہو کر ویٹ لفٹر آسمتا دھونے کا اظہارِ خیال
ویٹ لفٹر آسمتا دھونے نے کہا کہ وزیر اعظم مودی سے ’من کی بات‘ پروگرام میں ملاقات نے انہیں اپنے کھیل میں مزید بلندی حاصل کرنے کی ترغیب دی۔
راشٹرپتی بھون میں ’ایٹ ہوم‘ استقبالیہ
صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو نے یومِ جمہوریہ کے موقع پر راشٹرپتی بھون میں ’ایٹ ہوم‘ استقبالیہ کا اہتمام کیا، جس میں ملکی و غیر ملکی معززین شریک ہوئے۔
لال قلعہ میں بھارت پرو 2026 کا افتتاح
لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے لال قلعہ میں چھ روزہ قومی ثقافتی و سیاحتی میلہ ’بھارت پرو 2026‘ کا افتتاح کیا۔
دالوں کی 100 فیصد خریداری کا حکومتی اعلان
مرکزی وزیر زراعت شیو راج سنگھ چوہان نے اعلان کیا کہ حکومت دالوں کی کم از کم امدادی قیمت پر 100 فیصد خریداری یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کو منصفانہ قیمت مل سکے۔