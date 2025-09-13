Trump का स्वीकार: भारतीय तेल पर शुल्क से रिश्तों में तनाव, व्यापारिक वार्ता पर आशावान

वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर भारी शुल्क लगाने के उनके फैसले से द्विपक्षीय रिश्तों में खिंचाव आया। हालांकि, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच व्यापारिक वार्ता रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।

एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारतीय तेल पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाना “आसान फ़ैसला नहीं था” लेकिन यह कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा था ताकि यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त कराया जा सके। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनकी प्रशासन रूस पर और कड़े आर्थिक कदम उठाएगा, जिसमें नए शुल्क भी शामिल होंगे।

इसी बीच, भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सीनेट में अपने पुष्टि-श्रमण (confirmation hearing) के दौरान नई दिल्ली को एक “रणनीतिक साझेदार” बताया। गोर ने यह ज़ोर देकर कहा कि भारत को रूसी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए तैयार करना ट्रंप प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि भारत और अमेरिका एक व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं।

पिछले हफ्ते ट्रंप ने घोषणा की थी कि भारत के साथ व्यापारिक वार्ताएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने “बहुत अच्छे दोस्त” बताते हुए कहा कि दोनों नेता आने वाले हफ्तों में बातचीत करेंगे।

ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत-अमेरिका साझेदारी मज़बूत है और उन्हें जारी व्यापारिक वार्ताओं से सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है।