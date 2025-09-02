Share Bazar Sep 2: उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद बाज़ार फिसला; FMCG चमके, बैंकिंग दबाव में

BIZ DESK
भारतीय शेयर बाज़ार मंगलवार को हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में मज़बूत जीएसटी आंकड़ों और एससीओ शिखर सम्मेलन से उत्साह देखने को मिला, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक और एफ़ एंड ओ एक्सपायरी से पहले मुनाफ़ावसूली और सतर्कता के चलते दिन के अंत तक बाज़ार लाल निशान में चला गया।
सेंसेक्स 206.61 अंक (0.26%) गिरकर 80,157.88 पर बंद हुआ। इसने दिन के दौरान 80,761.14 का उच्च स्तर छुआ था। वहीं, निफ्टी 50 45.45 अंक (0.18%) फिसलकर 24,569.60 पर बंद हुआ।
क्षेत्रवार प्रदर्शन
- बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ: सबसे ज़्यादा दबाव में रहीं। निफ्टी बैंक 341 अंक (0.63%) और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 170 अंक (0.66%) टूटा। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में मुनाफ़ावसूली ने इंडेक्स पर असर डाला।
- ऑटो सेक्टर: निफ्टी ऑटो 75 अंक (0.29%) गिरा, हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने सकारात्मक प्रदर्शन किया।
- आईटी सेक्टर: लगभग सपाट बंद हुआ, ग्लोबल संकेतों के चलते निवेशक सतर्क रहे।
- एफएमसीजी: सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी एफएमसीजी 631 अंक (1.12%) चढ़ा। आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर्स में रहे।
- ऊर्जा व इन्फ्रास्ट्रक्चर: मिश्रित रुझान, जहाँ पावरग्रिड, एनटीपीसी और एलएंडटी बढ़त में रहे।
- मेटल्स: कमजोरी जारी रही, टाटा स्टील सहित अधिकांश स्टॉक्स दबाव में रहे।
ब्रॉडर मार्केट
निफ्टी मिडकैप 151.90 अंक (0.27%) और निफ्टी स्मॉलकैप 93 अंक (0.53%) चढ़ा, जिससे छोटे और मझोले शेयरों में मजबूती दिखी।
प्रमुख शेयर
बढ़त वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, पावरग्रिड, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बीईएल, बजाज फिनसर्व और आईटीसी शामिल रहे।
मुद्रा व अंतरराष्ट्रीय संकेत
रुपया हल्की मज़बूती के साथ 88.16 पर बंद हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि डॉलर 98.30 पर मज़बूत और क्रूड ऑयल $65.95 पर स्थिर रहने से रुपया सीमित दायरे में ही रहेगा।
एलकेपी सिक्योरिटीज़ के जतीन त्रिवेदी ने कहा कि एफआईआई सतर्क हैं और निकट भविष्य में अस्थिरता बनी रह सकती है। रुपया 87.85–88.40 के दायरे में कारोबार कर सकता है।
📉 Market Summary
- BSE Sensex: Fell 206.61 points (0.26%) to close at 80,157.88, after hitting an intraday high of 80,761.14 and a low of 80,008.50
- NSE Nifty 50: Dropped 45.45 points (0.18%) to settle at 24,579.60, slipping from a high of 24,756.10 to a low of 24,522.35
🏦 Sectoral Snapshot
📊 Broader Market Performance
- Nifty Midcap 100: +0.27%
- Nifty Smallcap 100: +0.53%
- Nifty Microcap 250: Also ended higher
🔝 Top Gainers & Losers
BSE Gainers:
- Power Grid
- NTPC
- Tata Steel
BSE Losers:
- M&M
- ICICI Bank
- Asian Paints
NSE Gainers:
- Tata Consumer
- Nestle India
- Power Grid
NSE Losers:
- Dr Reddy
- M&M
- ICICI Bank
🧾 Key Drivers of Sentiment
- GST Council Buzz: Anticipation of rate rationalization and slab restructuring weighed on consumption-linked stocks. FMCG and auto sectors may benefit if reforms are announced
- India–US Trade Talks: Union Minister Piyush Goyal confirmed ongoing negotiations to ease tariffs, adding a layer of geopolitical uncertainty
- Global Cues: US markets remained closed for a public holiday, leaving Indian indices to navigate domestic triggers independently
📈 Technical Outlook
Analysts flagged 24,500 as a key support level for Nifty. A breach could invite further downside toward 24,200, while resistance remains near 24,740. Bank Nifty’s underperformance continues, though PSU banks held steady.
