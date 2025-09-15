The Indian Awaaz

Share Bazar Sep 15: घरेलू बाजारों में नरमी, अमेरिकी फेड की बैठक से पहले निवेशक सतर्क

Sep 15, 2025

घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सोमवार को हल्की गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी नीति बैठक से पहले निवेशक सतर्क हो गए। जीएसटी में सुधार के कारण मजबूत घरेलू खपत को लेकर आशावाद के बावजूद, बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा।

सेंसेक्स 118.96 अंक या 0.15% की गिरावट के साथ 81,785.74 पर बंद हुआ। 30 शेयरों वाला यह सूचकांक 81,925.51 पर सपाट खुला और 81,998.51 के इंट्राडे हाई और 81,744.70 के निचले स्तर के बीच कारोबार किया। निफ्टी भी 44.80 अंक या 0.18% की गिरावट के साथ 25,069.20 पर बंद हुआ।

विश्लेषकों का कहना है कि बेंचमार्क सूचकांक मोटे तौर पर सपाट कारोबार कर रहे थे, क्योंकि निवेशक फेड की नीति बैठक से पहले सतर्क थे। उनका मानना है कि 25-बेस पॉइंट की दर में कटौती पहले से ही बाजार में शामिल है, लेकिन बाजार बॉन्ड यील्ड की दिशा को मापने के लिए भविष्य की दर के रास्ते पर मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं।

इसके अलावा, मजबूत घरेलू खपत बाजार को सहारा दे रही है, जबकि व्यापारिक सौदों को लेकर नए सिरे से आशावाद और FY26 की दूसरी छमाही में अपेक्षित आय में सुधार भी निवेशकों के विश्वास को बढ़ा रहे हैं।

सेक्टर-वार प्रदर्शन

सेक्टोरल सूचकांकों में उतार-चढ़ाव देखा गया। निफ्टी फिन सर्विसेज 29 अंक या 0.11% और निफ्टी बैंक 78 अंक या 0.14% की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो नकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए।

छोटे और मिड-कैप शेयरों में खरीदारी से ब्रॉडर सूचकांकों में सकारात्मक गति दिखी। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 137 अंक या 0.76% की बढ़ोतरी हुई, निफ्टी मिडकैप 100 में 258 अंक या 0.44% की तेजी आई, जबकि निफ्टी 100 सपाट रहा।

बाजार का दृष्टिकोण

विश्लेषकों के अनुसार, बाजार ने राहत की सांस ली, क्योंकि निफ्टी ने अपनी आठ दिनों की जीत की लकीर तोड़ दी, और 25,100 के स्तर से नीचे बंद हुआ। 25,150 से ऊपर का निर्णायक ब्रेकआउट शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर सकता है और संभावित रूप से 25,300 क्षेत्र की ओर एक रैली का कारण बन सकता है। हाल की तेजी को देखते हुए, उच्च स्तर पर कुछ मुनाफावसूली की उम्मीद है। इसलिए, ‘गिरावट पर खरीदें’ की रणनीति अपनाना बेहतर रहेगा।

