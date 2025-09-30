Share Bazar: RBI नीति से पहले शेयर बाजार सपाट बंद

Last Updated on September 29, 2025 11:52 pm by INDIAN AWAAZ

सेंसेक्स 61 अंक टूटा, निफ्टी 20 अंक फिसला

भारतीय शेयर बाजार सोमवार को सपाट बंद हुआ। निवेशकों ने इस हफ्ते होने वाली भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति बैठक से पहले सतर्क रुख अपनाया। दिन भर सीमित दायरे में कारोबार हुआ और अंत तक बाजार लाल निशान में बंद हुआ।

सूचकांक का हाल

सेंसेक्स 61 अंक गिरकर 80,364 पर बंद हुआ।

निफ्टी 20 अंक फिसलकर 24,635 पर बंद हुआ।

दोनों ही सूचकांक ने पूरे दिन 24,600–24,800 और 80,200–80,500 के बीच उतार-चढ़ाव देखा।

सेक्टोरल रुझान

बैंकिंग और एफएमसीजी शेयरों में हल्की बढ़त दर्ज हुई।

में हल्की बढ़त दर्ज हुई। आईटी और ऑटो शेयरों में गिरावट रही।

में गिरावट रही। मिडकैप और नेक्स्ट 50 इंडेक्स में खरीदारी देखने को मिली, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स कमजोर रहा।

निवेशकों की रणनीति

विश्लेषकों का कहना है कि निवेशक आरबीआई के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ का अनुमान है कि मांग को सहारा देने के लिए 25 बेसिस पॉइंट की कटौती भी हो सकती है।

वैश्विक दबाव

रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर बंद हुआ, जिससे विदेशी निवेशक सतर्क नजर आए।

होकर बंद हुआ, जिससे विदेशी निवेशक सतर्क नजर आए। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने भी निवेशकों की धारणा प्रभावित की।

आईटी कंपनियों पर वैश्विक मांग में कमी और अमेरिकी नीतियों से दबाव देखा गया।

आगे की दिशा

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, आरबीआई की मौद्रिक नीति ही बाजार की अगली दिशा तय करेगी। “निवेशक नई पोजीशन लेने से बच रहे हैं। जब तक केंद्रीय बैंक का रुख स्पष्ट नहीं होगा, बाजार सीमित दायरे में ही रह सकता है,” एक फंड मैनेजर ने कहा।

