Share Bazar Oct 6 : वित्तीय और बैंकिंग शेयरों की मजबूती से Sensex में जोरदार बढ़त

Oct 6, 2025

Last Updated on October 6, 2025 11:34 pm by INDIAN AWAAZ

वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में मजबूती के चलते सोमवार को भारतीय शेयर बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिली। आज के कारोबारी सत्र के अंत में बीएसई सेंसेक्स 582.95 अंकों यानी 0.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,790.12 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 183.40 अंक या 0.74 प्रतिशत बढ़कर 25,077.65 पर बंद हुआ।

सत्र के दौरान करीब 1,715 शेयरों में तेजी, 2,370 में गिरावट, और 154 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया।

वित्तीय क्षेत्र में सकारात्मक रुझान

बाजार की मजबूती का एक बड़ा कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा हाल ही में घोषित मजबूत तिमाही ऋण वृद्धि रही। इसने निवेशकों के मनोबल को ऊँचा किया।

सेक्टरवार प्रदर्शन

निफ्टी आईटी और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स ने बढ़त का नेतृत्व किया। इन दोनों सूचकांकों का निफ्टी में बड़ा वेटेज होने से इनके बेहतर प्रदर्शन ने समग्र बाजार को ऊपर धकेला।
इसके विपरीत, निफ्टी मीडिया और निफ्टी मेटल सूचकांक में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई।

मिडकैप और स्मॉलकैप में सीमित भागीदारी

निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 भी हरे निशान पर बंद हुए। हालांकि, एडवांस/डिक्लाइन अनुपात गिरावट वाले शेयरों के पक्ष में रहा, जिससे संकेत मिलता है कि यह तेजी मुख्य रूप से चुनिंदा बड़ी कंपनियों तक सीमित रही।

विशेषज्ञों की राय

एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड – टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च सुदीप शाह ने कहा,

“बेंचमार्क निफ्टी 50 लगातार तीसरे सत्र में हरे निशान पर बंद हुआ, जो इसके बुलिश मूड को मजबूत करता है। लगातार तीसरे दिन बड़ी बुलिश कैंडल बनना यह दिखाता है कि बाजार में रुझान सकारात्मक है।”

हेज्ड.इन के उपाध्यक्ष डॉ. प्रवीण द्वारकानाथ ने कहा,

“मोमेंटम इंडिकेटर्स ऊपर की ओर झुकाव दिखा रहे हैं और ओवरसोल्ड जोन से ऊपर की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि तेजी कुछ समय और जारी रह सकती है।”

टाटा कैपिटल के इश्यू में निवेशकों की दिलचस्पी

टाटा कैपिटल लिमिटेड (TCL) के इश्यू ने निवेशकों का खास ध्यान खींचा, जो रिपोर्ट लिखे जाने तक लगभग 38 प्रतिशत तक बुक हो चुका था।

टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी और टाटा ग्रुप की प्रमुख वित्तीय सेवा शाखा टाटा कैपिटल देश की तीसरी सबसे बड़ी विविधीकृत एनबीएफसी है।
जून 2025 तक कंपनी का कुल सकल ऋण (Total Gross Loans) ₹2.3 ट्रिलियन रहा।

कंपनी 25 से अधिक ऋण उत्पादों की श्रृंखला के माध्यम से खुदरा और एसएमई ग्राहकों को सेवा देती है, जो इसके कुल ऋण पोर्टफोलियो का 87.5 प्रतिशत हिस्सा हैं।
टाटा कैपिटल एक ऑम्नी-चैनल मॉडल पर काम करती है, जिसमें भौतिक उपस्थिति और डिजिटल सेवाओं का संयोजन शामिल है।

