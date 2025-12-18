Share Bazar Dec 18: चौथे दिन भी फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स 84,481 पर बंद; निफ्टी सपाट

BIZ DESK बाजार का हाल

वैश्विक व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। कारोबारी सत्र के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा और निवेशक सतर्क नजर आए।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 77.84 अंक या 0.09 प्रतिशत गिरकर 84,481.81 पर बंद हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स ने 84,780.19 का उच्चतम और 84,238.43 का न्यूनतम स्तर छुआ, यानी इसमें 541.76 अंकों का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 लगभग सपाट रहा और सिर्फ 3 अंक या 0.01 प्रतिशत फिसलकर 25,815.55 पर बंद हुआ।

सेक्टर-वार प्रदर्शन:

फार्मा सेक्टर में दबाव देखा गया। सन फार्मा सेंसेक्स की सबसे बड़ी गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहा, हालिया तेजी के बाद मुनाफावसूली का असर दिखा।

में दबाव देखा गया। सन फार्मा सेंसेक्स की सबसे बड़ी गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहा, हालिया तेजी के बाद मुनाफावसूली का असर दिखा। मेटल सेक्टर में भी कमजोरी रही, जिसमें टाटा स्टील प्रमुख रूप से फिसला।

में भी कमजोरी रही, जिसमें टाटा स्टील प्रमुख रूप से फिसला। पावर और यूटिलिटी शेयरों में हल्की बिकवाली रही। पावर ग्रिड और एनटीपीसी नुकसान में बंद हुए।

में हल्की बिकवाली रही। पावर ग्रिड और एनटीपीसी नुकसान में बंद हुए। कंज्यूमर और टेलीकॉम सेक्टर से एशियन पेंट्स और भारती एयरटेल ने भी बाजार पर दबाव बनाया।

वहीं, कुछ सेक्टरों में मजबूती देखने को मिली:

आईटी सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों में तेजी रही।

ने बेहतर प्रदर्शन किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों में तेजी रही। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में चुनिंदा खरीदारी दिखी, जिसमें एक्सिस बैंक बढ़त के साथ बंद हुआ।

में चुनिंदा खरीदारी दिखी, जिसमें एक्सिस बैंक बढ़त के साथ बंद हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स सेक्टर में अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में हल्की तेजी रही।

मुद्रा बाजार का हाल:

अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बावजूद भारतीय रुपया गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ। माना जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संभावित हस्तक्षेप से रुपये को समर्थन मिला, जिससे बाजार की धारणा को कुछ हद तक सहारा मिला।

आगे का रुख:

विश्लेषकों के मुताबिक, निकट भविष्य में बाजार में सतर्कता बनी रह सकती है। निवेशकों की नजर वैश्विक व्यापार वार्ताओं, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स और आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी। फिलहाल शेयर-विशेष में खरीदारी जारी है, लेकिन समग्र बाजार में सीमित दायरे में कारोबार के संकेत मिल रहे हैं।