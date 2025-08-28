Share Bazar Aug 28: अमेरिकी टैरिफ का झटका: शेयर बाज़ार 1% गिरा, निवेशकों की चिंता बढ़ी

भारतीय शेयर बाज़ार गुरुवार को भारी बिकवाली के बीच लाल निशान पर बंद हुआ। निवेशकों की धारणा कमजोर रही क्योंकि अमेरिकी सरकार ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है, जिससे निर्यात और विकास को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

सेंसेक्स 705 अंक या 0.87% गिरकर 80,080.57 पर बंद हुआ। सूचकांक ने 80,754 पर कमजोर शुरुआत की थी और दिनभर के कारोबार में 80,013.02 के निचले स्तर तक फिसला। निफ्टी 50 211.15 अंक या 0.85% टूटकर 24,500.90 पर बंद हुआ।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज़ के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर ने कहा: “घरेलू शेयर बाज़ार अमेरिकी टैरिफ की वजह से नकारात्मक रुख में रहे। कपास आयात पर ड्यूटी छूट से थोड़ी रिकवरी दिखी लेकिन कुल मिलाकर निवेशकों का मूड कमजोर रहा। लार्ज कैप शेयरों में गिरावट आई और मिड व स्मॉल कैप ने भी अंडरपरफॉर्म किया।”

सेक्टरवार प्रदर्शन

आईटी व टेक्नोलॉजी: निफ्टी आईटी 1.59% टूटा। इंफोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक सबसे बड़े हारे। अमेरिकी ग्राहकों से मांग घटने की आशंका ने दबाव बढ़ाया। बैंकिंग व फाइनेंशियल्स: निफ्टी फाइनेंस 1.20% और निफ्टी बैंक 1.16% गिरा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में तेज़ गिरावट देखी गई। एफएमसीजी: निफ्टी एफएमसीजी 1.02% फिसला। हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी पर असर पड़ा क्योंकि महंगाई और खपत में सुस्ती की चिंता रही। ऑटोमोबाइल: निफ्टी ऑटो 0.54% टूटा। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स में गिरावट रही, जबकि मारुति सुजुकी त्योहारी मांग की उम्मीद पर बढ़त के साथ बंद हुआ। मेटल्स: धातु शेयरों में बिकवाली बढ़ी क्योंकि वैश्विक व्यापार प्रवाह कमजोर होने और अमेरिकी शुल्क बढ़ने की आशंका रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स: इस सेक्टर में मजबूती रही। जीएसटी दरों में कटौती और त्योहारी मांग की उम्मीद से टाइटन और एलएंडटी हरे निशान में रहे।

व्यापक बाज़ार की कमजोरी

ब्रॉडर मार्केट ने भी कमजोरी दिखाई। निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 दोनों 1.45% गिरे, जबकि निफ्टी 100 0.93% फिसला।

मुद्रा और आउटलुक

रुपया लगातार कमजोर रहा और 87.25–87.40 प्रति डॉलर के दायरे में कारोबार किया। एफआईआई निकासी और विकास व राजकोषीय घाटे की चिंताओं ने दबाव बढ़ाया।

एलकेपी सिक्योरिटीज़ के जतीन त्रिवेदी ने कहा: “अमेरिकी टैरिफ ने निर्यातकों, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा और मशीनरी सेक्टर में अनिश्चितता बढ़ा दी है। जब तक भारत-अमेरिका वार्ता या वैकल्पिक व्यापार समझौतों से स्पष्टता नहीं मिलती, बाज़ार में सतर्कता बनी रहेगी।”

कुल मिलाकर, अमेरिकी टैरिफ का असर शेयर बाज़ार के साथ-साथ भारत की विकास दर, राजस्व और व्यापार संतुलन पर भी गहरा पड़ सकता है।