Share Bazar Aug 14: उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शेयर बाज़ार सपाट बंद, मेटल और एनर्जी सेक्टर पर दबाव

छुट्टी के कारण छोटे हफ्ते के बीच आज शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद बेंचमार्क सूचकांक लगभग सपाट बंद हुए। निवेशकों में घरेलू और वैश्विक संकेतों को लेकर सतर्क रुख देखने को मिला।

बीएसई सेंसेक्स महज़ 58 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 80,598 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी में 12 अंकों की मामूली बढ़त दर्ज हुई और यह 24,631 पर बंद हुआ। हालांकि, ब्रॉडर मार्केट (मिडकैप और स्मॉलकैप) ने कमजोर प्रदर्शन किया — बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.2% गिरा और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.6% की गिरावट आई।

टॉप गेनर्स और लूज़र्स

30 सेंसेक्स कंपनियों में से 16 शेयर लाल निशान में रहे।

सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर: टाटा स्टील में 3% से अधिक की गिरावट आई, जिसका कारण अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में धातु की कीमतों में नरमी रहा। टेक महिंद्रा में 1.5% से अधिक और अदाणी पोर्ट्स में 1.3% की गिरावट दर्ज हुई।

टाटा स्टील में की गिरावट आई, जिसका कारण अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में धातु की कीमतों में नरमी रहा। टेक महिंद्रा में और अदाणी पोर्ट्स में की गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर: एटर्नल में करीब 1.9% की तेजी, इन्फोसिस में 1.5% की बढ़त और एशियन पेंट्स में 1.1% से अधिक की वृद्धि हुई, जिसे त्योहारी सीजन से पहले बढ़ती मांग की उम्मीद का सहारा मिला।

सेक्टोरल परफॉर्मेंस

बीएसई के 21 सेक्टोरल इंडेक्स में से 13 लाल निशान में बंद हुए।

टॉप लूज़र्स: मेटल इंडेक्स में 1.4% की गिरावट, ऑयल एंड गैस में 1.2% और एनर्जी में 1% की कमी दर्ज हुई।

मेटल इंडेक्स में की गिरावट, ऑयल एंड गैस में और एनर्जी में की कमी दर्ज हुई। टॉप गेनर्स: कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.8% से अधिक की तेजी, जबकि फोकस्ड आईटी और टेक इंडेक्स में लगभग 0.4% की बढ़त दर्ज की गई।

मार्केट ब्रेड्थ और माहौल

मार्केट ब्रेड्थ कमजोर रहा — 2,320 शेयर गिरे, 1,742 शेयर बढ़े और 153 शेयर बिना बदलाव के बंद हुए। विश्लेषकों का कहना है कि छुट्टी वाले हफ्ते में कम वॉल्यूम के कारण कारोबार सुस्त रहा और निवेशक इस समय अमेरिका के महंगाई आंकड़े और चीन के व्यापार डेटा जैसे वैश्विक संकेतों का इंतजार कर रहे हैं।

आगे का रुझान

विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में अस्थिरता बनी रह सकती है। कॉर्पोरेट नतीजे और एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशकों) की गतिविधियां बाजार की दिशा तय करेंगी। एक मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट ने कहा, “सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों के पास मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप में बिकवाली से संकेत मिलता है कि निवेशक चयनात्मक मुनाफावसूली कर रहे हैं।”