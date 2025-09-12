The Indian Awaaz

Share Bazar: शेयर बाजार में सेक्टर-वार प्रदर्शन; लगातार आठवें सत्र में तेजी

Sep 12, 2025

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को लगातार आठवें कारोबारी सत्र में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। निवेशकों की धारणा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित दर में कटौती, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में सकारात्मक प्रगति और रक्षा शेयरों में जोरदार खरीदारी की उम्मीदों से मजबूत बनी हुई है।

सेक्टर-वार प्रदर्शन:

  • रक्षा क्षेत्र: रक्षा क्षेत्र ने बाजार में बढ़त का नेतृत्व किया। यह बढ़त इस खबर के बाद आई कि भारतीय खरीद प्राधिकरणों ने छह अगली पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए बातचीत शुरू कर दी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) जैसे शेयरों में उल्लेखनीय बढ़त देखी गई, जो इस क्षेत्र में सकारात्मक भावनाओं को दर्शाता है।
  • वित्तीय सेवाएं और बैंकिंग: वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग क्षेत्रों में मजबूती देखी गई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.70% की बढ़ोतरी हुई, जबकि निफ्टी बैंक 0.26% चढ़ा। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख बैंक सेंसेक्स में सबसे अधिक लाभ पाने वाले शेयरों में से थे।
  • ऑटोमोबाइल: निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 0.46% की बढ़त हुई। मारुति और टाटा मोटर्स जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियां सेंसेक्स की बढ़त में शामिल थीं।
  • सूचना प्रौद्योगिकी (IT): निफ्टी आईटी इंडेक्स में 0.30% की मामूली बढ़त हुई। आईटी क्षेत्र का प्रदर्शन अमेरिकी फेड दर में कटौती की उम्मीदों से प्रेरित हुआ है, जिससे प्रौद्योगिकी खर्च में वृद्धि हो सकती है। इन्फोसिस एक प्रमुख लाभ पाने वाला शेयर था।
  • एफएमसीजी (FMCG): व्यापक बाजार के विपरीत, एफएमसीजी शेयरों में गिरावट आई। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल और आईटीसी जैसे शेयर लाल निशान में बंद हुए, जिससे बाजार पर थोड़ा दबाव पड़ा।

व्यापक बाजार और मुद्रा:

तेजी का माहौल सिर्फ प्रमुख सूचकांकों तक सीमित नहीं था। व्यापक बाजार में भी जोरदार भागीदारी देखी गई, जिसमें निफ्टी स्मॉलकैप 100 0.64% और निफ्टी मिडकैप 100 0.32% बढ़ा।

इस बीच, मिश्रित विदेशी प्रवाह के समर्थन से रुपया 0.18% मजबूत होकर 88.27 पर बंद हुआ। कमजोर डॉलर इंडेक्स, अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता और कच्चे तेल की नरम कीमतों से रुपये को अतिरिक्त सहारा मिला।

