Share Bazar: व्यापक बिकवाली से बाजार में गिरावट; PSU बैंक शेयर सबसे ज्यादा गिरे

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को मुनाफावसूली के दबाव में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 297 अंक या 0.36% गिरकर 82,029.98 पर और निफ्टी 81.85 अंक या 0.32% टूटकर 25,145.5 पर बंद हुआ।

विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,300–25,400 का दायरा प्रमुख रेज़िस्टेंस ज़ोन बना हुआ है, जबकि 25,000 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। जब तक इस रेंज से बाहर निर्णायक ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक बाजार सीमित दायरे में अस्थिर बना रह सकता है।

सेक्टरवार प्रदर्शन:

पीएसयू बैंक: सबसे ज्यादा गिरावट रही; निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.52% टूटा। एसबीआई और पीएनबी में बिकवाली देखी गई।

सबसे ज्यादा गिरावट रही; निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.52% टूटा। एसबीआई और पीएनबी में बिकवाली देखी गई। कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स: लगभग 1% गिरावट; टाइटन और वोल्टास के शेयर दबाव में रहे।

लगभग 1% गिरावट; टाइटन और वोल्टास के शेयर दबाव में रहे। मीडिया सेक्टर: 0.8% की गिरावट; जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी में कमजोरी दिखी।

0.8% की गिरावट; जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी में कमजोरी दिखी। आईटी और एफएमसीजी: मामूली तेजी; टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी रही।

मामूली तेजी; टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी रही। मेटल और फाइनेंशियल्स: मिले-जुले रुझान; टाटा स्टील कमजोर रहा, जबकि आईसीआईसीआई बैंक स्थिर रहा।

ब्रॉडर मार्केट भी कमजोर रहा — निफ्टी मिडकैप 100 में 0.75% और स्मॉलकैप 100 में 0.89% की गिरावट आई।

इस बीच, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बंद हुआ, वैश्विक डॉलर मजबूती और सतर्क निवेश भावना के बीच उतार-चढ़ाव जारी रहा।