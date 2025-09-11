The Indian Awaaz

Sep 10: लगातार तीसरे दिन Share Bazar में बढ़त, निफ्टी 25,000 के स्तर पर नज़र

Sep 10, 2025

देश के घरेलू शेयर बाज़ारों में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज हुई। आईटी, कैपिटल गुड्स और पीएसयू शेयरों में जबरदस्त ख़रीदारी से निवेशकों का भरोसा मज़बूत हुआ।

सेंसेक्स 324 अंकों की बढ़त के साथ 81,425 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी-50 104 अंकों की मज़बूती के साथ 24,973 पर जाकर ठहरा। निफ्टी अब मनोवैज्ञानिक स्तर 25,000 के बेहद क़रीब है। वहीं, ब्रॉडर मार्केट भी मज़बूत रहे – बीएसई मिडकैप 0.8% और स्मॉलकैप 0.7% चढ़े।

प्रमुख बढ़त वाले शेयर

  • भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL): 4.2% से अधिक उछाल
  • एचसीएल टेक: 2.6% मज़बूत
  • बजाज फाइनेंस: 2.2% बढ़ा

प्रमुख गिरावट वाले शेयर

  • महिंद्रा एंड महिंद्रा: 2.5% गिरा
  • मारुति सुज़ुकी: 1.5% नीचे
  • टाटा मोटर्स: 0.9% फिसला

सेक्टोरल परफ़ॉर्मेंस

  • आईटी और टेक्नोलॉजी: लगातार दूसरे दिन टॉप परफ़ॉर्मर; इंडेक्स 2.5% चढ़ा। रुपये की कमज़ोरी और वैश्विक मांग से सेक्टर को बल मिला।
  • कैपिटल गुड्स व इंडस्ट्रियल्स: 1.9% की बढ़त; सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और मज़बूत ऑर्डर बुक से सहारा।
  • पीएसयू व डिफ़ेंस: डिफ़ेंस से जुड़ी कंपनियाँ चमकीं; BEL में 4% से अधिक की उछाल।
  • बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ: मिश्रित रुझान; प्राइवेट बैंक स्थिर रहे, जबकि एनबीएफसी (बजाज फाइनेंस जैसी) बढ़त में रहीं।
  • ऑटो सेक्टर: सबसे कमज़ोर; 1.2% गिरा। ऊँचे इनपुट कॉस्ट और बिक्री पर दबाव।
  • कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स और डिस्क्रेशनरी: हल्की गिरावट; शहरी बाज़ारों में मांग की चिंता का असर।

आगे का रुझान

विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी 25,000 पर कड़ा रेज़िस्टेंस झेल सकता है, वहीं सेंसेक्स 81,500 के आसपास कंसोलिडेट हो सकता है। आईटी स्टॉक्स में मज़बूत नेतृत्व दिख रहा है लेकिन ऑटो शेयरों में मुनाफ़ावसूली निवेशकों को सावधान कर रही है। आने वाले दिनों में वैश्विक संकेत और मुद्रास्फीति के आँकड़े बाज़ार की दिशा तय करेंगे।

Stock Markets: Positive Momentum Sweeps Indian Equities, Led by IT and Capital Goods

