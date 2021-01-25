President approves 455 Gallantry & other defence decorations to Armed Forces personnel on Republic Day

AMN / NEW DELHI
The President Ramnath Kovind has approved awards of 455 Gallantry and other Defence decorations to Armed Forces personnel and others on the eve of 72nd Republic Day celebrations.
These include one Mahavir Chakra, 05 Kirti Chakras, 05 Vir Chakras, 07 Shaurya Chakras, 04 Bar to Sena Medal (Gallantry),130 Sena Medal (Gallantry), one Nao Sena Medal (Gallantry), 04 Vayu Sena Medal (Gallantry), 30 Param VishishtSeva Medal (PVSM), 04 UttamYudhSeva Medal (UYSM), 51 AtiVishishtSeva Medal (AVSM), 11 YudhSeva Medal (YSM), 03 Bar to Sena Medal (Devotion to Duty),43 Sena Medal (Devotion to Duty) including 02 COVID Warriors, 08 Nao Sena Medal (Devotion to Duty), 14 Vayu Sena Medal (Devotion to Duty), 03 Bar to VishishtSeva Medal (VSM) including one COVID Warrior and 131 VishishtSeva Medal (VSM) including 12 COVID Warriors.
The full list of the recipients of Gallantry awards and other Defence decorations are as follows:
|S. NO.
|RANK & NAME
|SERVICE
|MAHAVIR CHAKRA
|IC-64405M COLONEL BIKUMALLA SANTOSH BABU16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|KIRTI CHAKRA
|JC-413798Y SUBEDAR SANJIV KUMAR4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
|ARMY
|SHRI PINTU KUMAR SINGH, INSPECTOR /GD, CRPF (POSTHUMOUS)
|MHA
|SHRI SHYAM NARAIN SINGH YADAVA, HEAD CONSTABLE/GD, CRPF (POSTHUMOUS)
|MHA
|SHRI VINOD KUMAR, CONSTABLE, CRPF (POSTHUMOUS)
|MHA
|SHRI RAHUL MATHUR, DEPUTY COMMANDANT, CRPF
|MHA
|VIR CHAKRA
|JC-561645F NAIB SUBEDAR NUDURAM SOREN16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|15139118Y HAVILDAR K PALANI81 FIELD REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|15143643M HAVILDAR TEJINDER SINGH3 MEDIUM REGIMENT
|ARMY
|15439373K NAIK DEEPAK SINGHTHE ARMY MEDICAL CORPS, 16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|2516683X SEPOY GURTEJ SINGH3RD BATTALION THE PUNJAB REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|SHAURYA CHAKRA
|IC-76429H MAJOR ANUJ SOODBRIGADE OF THE GUARDS, 21ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|G/5022546P RIFLEMAN PRANAB JYOTI DAS6TH BATTALION THE ASSAM RIFLES
|ARMY
|13631414L PARATROOPER SONAM TSHERING TAMANG4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|SHRI ARSHAD KHAN, INSPECTOR, J&K POLICE (POSTHUMOUS)
|MHA
|SHRI GH MUSTAFA BARAH, SGCT, J&K POLICE (POSTHUMOUS)
|MHA
|SHRI NASEER AHMAD KOLIE, SGCT, CONSTABLE, J&K POLICE (POSTHUMOUS)
|MHA
|SHRI BILAL AHMAD MAGRAY, SPECIAL POLICE OFFICER, J&K POLICE (POSTHUMOUS)
|MHA
|BAR TO SENA MEDAL (GALLANTRY)
|1.
|IC-65402L COLONEL ASHUTOSH SHARMA, BAR TO SENA MEDAL(POSTHUMOUS)BRIGADE OF THE GUARDS, 21ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|2.
|IC-67597A LIEUTENANT COLONEL RAJKUMAR PALLAB GOHAIN, SENA MEDAL3 GORKHA RIFLES, 32ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|3.
|IC-76857F MAJOR A SRINIVAS REDDY, SENA MEDALGRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|4.
|IC-77149F MAJOR MOHIT MALIK, SENA MEDALTHE CORPS OF ENGINEERS, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|SENA MEDAL (GALLANTRY)
|IC-58747K COLONEL MOHIT THAPA8 GORKHA RIFLES, HEADQUARTERS 81 MOUNTAIN BRIGADE
|ARMY
|IC-63388L LIEUTENANT COLONEL VIJAY KUMARTHE MAHAR REGIMENT, FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-66625P LIEUTENANT COLONEL SURAJ BHAN SINGH3 MEDIUM REGIMENT
|ARMY
|IC-66683Y LIEUTENANT COLONEL SHANKAR PATI BANERJEETHE REGIMENT OF ARTILLERY, 19TH BATTATION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-68075W LIEUTENANT COLONEL SANDEEP KATOCHTHE ARMY AVIATION CORPS, 34 RECONNAISSANCE AND OBSERVATION FLIGHT/663 ARMY AVIATION
|ARMY
|IC-68179X LIEUTENANT COLONEL OINAM AKASH SINGH17TH BATTALION THE KUMAON REGIMENT
|ARMY
|IC-68229X LIEUTENANT COLONEL NEERAJ KUMAR SINGHTHE GRENADIERS, 7 VIKAS
|ARMY
|IC-68272Y LIEUTENANT COLONEL VIRENDRA SINGHTHE ARMY AVIATION CORPS, 32 RECONNAISSANCE AND OBSERVATION FLIGHT/663 ARMY AVIATION
|ARMY
|IC-69473KLIEUTENANT COLONEL RAHUL OV5TH BATTALION THE 4 GORKHA RIFLES
|ARMY
|IC-70398X MAJOR UDAY SINGH RANA3RD BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
|ARMY
|IC-70532X MAJOR K SACHIN SINGHA244 FIELD REGIMENT
|ARMY
|IC-71504X MAJOR LALIT MOHAN JOSHI5th battalion the RAJPUT regiment
|ARMY
|IC-71867F MAJOR MANISH CHAHALTHE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-73332M MAJOR DHARMINDER SINGH CHOUHAN3RD BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
|ARMY
|IC-74909N MAJOR UTTHAN SINGH PUNDIR17TH BATTALION THE KUMAON REGIMENT
|ARMY
|IC-75108Y MAJOR ROHIT DILIP BHOSALE24TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|ARMY
|IC-77081L MAJOR AVINASH PANDEY4TH BATTALION THE KUMOAN REGIMENT
|ARMY
|IC-77474F MAJOR RAHUL KUMAR MISHRATHE CORPS OF ENGINEERS, FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-77691X MAJOR RAHUL BALAKRISHNANTHE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-77818P MAJOR AJAY KUMARTHE CORPS OF ENGINEERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-77982X MAJOR PUNEET KUMAR18TH BATTALION BRIGADE OF THE GUARDS
|ARMY
|IC-78418P MAJOR LATKAR PRITISH SATISHTHE CORPS OF ENGINEERS, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-78687F MAJOR SAIFUR RAHAMAN SKBRIGADE OF THE GUARDS, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-78972A MAJOR VINOD KAPRITHE ARMOURED CORPS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-78978F MAJOR ABHAY KATOCH9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|IC-79443A MAJOR VINOD KUMARTHE ARMOURED CORPS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-79490X MAJOR MUTHU VIGNESH M4TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|SS-44245W MAJOR SIMARPREET SINGH SEHGALTHE ARMY SERVICE CORPS, FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|SS-45069W MAJOR D’SOUZA CLIFF FRANCOTHE MARATHA LIGHT INFANTRY, 17TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|SS-45472H MAJOR SUDHIR KUMARTHE CORPS OF SIGNALS, 6TH BATTALION THE ASSAM RIFLES
|ARMY
|SS-46360P MAJOR RUPAM ROYTHE ARMY SERVICE CORPS, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|SS-46837Y MAJOR ADHIRAJ SINGHTHE ARMOURED CORPS, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-78976W CAPTAIN NIRANJAN KUMARTHE REGIMENT OF ARTILLERY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-78992N CAPTAIN SAKET KUMAR SINGHTHE ASSAM REGIMENT, 42ND BATTALION RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-79132M CAPTAIN JAGTAR JOHALTHE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-80821A CAPTAIN VIGNESHWER R KTHE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-81357N CAPTAIN DAVIN SINGH MALIKTHE CORPS OF SIGNALS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-81710P CAPTAIN DIPAN GURUNG2ND BATTALION THE LADAKH SCOUTS
|ARMY
|IC-81807A MAJOR MANJIT CHHAL29TH BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
|ARMY
|IC-81926W CAPTAIN MANISH KUMAR3RD BATTALION THE GRENADIERS
|ARMY
|IC-82848W CAPTAIN RAHUL JHAFIRST BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES
|ARMY
|IC-82880L CAPTAIN VISHAVDEEP SINGH9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|IC-82954P CAPTAIN SUHAIL AHMAD13TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|IC-83532W CAPTAIN ARJUN DESHPANDE16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT
|ARMY
|IC-83854W CAPTAIN HARI OM KUMAR24TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|ARMY
|IC-83902L CAPTAIN K BENJONGLUMBA CHANG6TH BATTALION THE GRENADIERS
|ARMY
|IC-83817H LIEUTENANT ROUNAQUE SPARSH CHAUDHURI
301 LIGHT REGIMENT
|ARMY
|IC-85078A LIEUTENANT VIKRANT DAHIYA11 GORKHA RIFLES, FIRST BATTALION THE SIKKIM SCOUTS
|ARMY
|SS-50553M LIEUTENANT VIKRANT SINGH RANAWAT6TH BATTAION THE SIKH REGIMENT
|ARMY
|JC-522551N SUBEDAR YASH PAUL2ND BATTALION THE DOGRA REGIMENT
|ARMY
|JC-451883L SUBEDAR BHUPINDER SINGH THAKUR
6TH BATTALION THE GRENADIERS
|ARMY
|JC-481743N SUBEDAR GUMAN SINGHTHE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|JC-542133A SUBEDAR KISHAN SINGHTHE KUMAON REGIMENT, 26TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|JC-561383W SUBEDAR AMRENDRA SINGH PARMAR16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT
|ARMY
|JC-613024A SUBEDAR MIN BAHADUR GURUNG
5TH BATTALION THE 4TH GORKHA RIFLES
|ARMY
|JC-280111M NAIB SUBEDAR MANDIP SINGH3 MEDIUM REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|JC-287210X NAIB SUBEDAR SATNAM SINGH3 MEDIUM REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|JC-414372K NAIB SUBEDAR JAYA BAHADUR GURUNG9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|JC-414499M NAIB SUBEDAR NISAR AHMED MIR
12TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|JC-492065Y NAIB SUBEDAR SARJEET SINGH8TH BATTALION THE JAT REGIMENT
|ARMY
|JC-589030M NAIB SUBEDAR SONAM JORFAIL
4TH BATTALION THE LADAKH SCOUTS
|ARMY
|JC-NYA-14428444K NAIB SUBEDAR HARINDER SINGH3 THE MEDIUM REGIMENT
|ARMY
|13625231Y HAVILDAR DEVENDRA SINGH4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
|ARMY
|13625621F HAVILDAR MAHENDRA KUMAR TETARWALTHE PARACHUTE REGIMENT, 31ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|13625991F HAVILDAR VINAY KUMAR9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|15681879N HAVILDAR BIPUL ROY81 MOUNTAIN BRIGADE SIGNAL COMPANY (POSTHUMOUS)
|ARMY
|2494032Y HAVILDAR RAKESH KUMAR
16TH BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
|ARMY
|2497324M HAVILDAR RANDIP SINGH
29TH BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
|ARMY
|2702054Y HAVILDAR RISHI PAL SINGH
3RD BATTALION THE GRENADIERS
|ARMY
|2802862L HAVILDAR CHOUGULE JOTIBA GANAPATI6TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY (POSTHUMOUS)
|ARMY
|4281978P HAVILDAR SUNIL KUMAR16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|4574156N HAVILDAR SATISH KUMARTHE MAHAR REGIMENT, FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|5047723P HAVILDAR TIKA RAJ GURUNG
FIRST BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES
|ARMY
|5456338A HAVILDAR DIPAK KARKI3RD BATTALION THE 5TH GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|S/5022979M HAVILDAR AMINUR ISLAM6TH BATTALION THE ASSAM RIFLES
|ARMY
|4283317N LANCE HAVILDAR BIRSA TIRKEY16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT
|ARMY
|4578575H LANCE HAVILDAR SOMNATH MUKHOPADHYAYTHE MAHAR REGIMENT, FIRST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|15490463N LANCE DAFADAR RAKESH KUMARTHE ARMOURED CORPS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|14939432X NAIK ANIL KUMARTHE MECHANISHED INFANTRY, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|14941889X NAIK GHASI RAMTHE MECHANISHED INFANTRY, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|15574139F NAIK MORE SACHIN VIKRAM115 ENGINEEER REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|15623000W NAIK RAJESH KUMARBRIGADE OF THE GUARDS, 21STBATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|18003927F NAIK BIDHAN MANDALTHE CORPS OF ENGINEERS, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|2501548M NAIK PREM SINGH3RD BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
|ARMY
|2705924W NAIK SHYAMVIR SINGHTHE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|2811569P NAIK HEMANTHKUMAR HP24TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|ARMY
|3009986X NAIK DARA SINGHTHE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|15221595M LANCE NAIK SUBODH KUMARTHE REGIMENT OF ARTILLERY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|15499032H LANCE NAIK KARTAR RAM BANATHE ARMOURED CORPS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|15626591N LANCE NAIK DINESH SINGHBRIGADE OF THE GUARDS, 21ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|2502048F NAIK GURCHARAN SINGH OF14TH BATTALION THE PUNJAB REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|2504132A LANCE NAIK AJAY KUMARTHE PUNJAB REGIMENT, 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|3012189X LANCE NAIK RAJ SINGHTHE RAJPUT REGIMENT, 10TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|15506422W SEPOY KHUVENDRA SINGHTHE ARMOURED CORPS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|2514989F SEPOY GURBINDER SINGH3RD BATTALION THE PUNJAB REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|2516847H SEPOY ANKUSH3RD BATTALION THE PUNJAB REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|2702535L SEPOY RAVINDRA SINGHTHE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|2707979Y SEPOY PUSHAP RAJTHE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|2709598W SEPOY RINKU55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|100.
|2710468A SEPOY MANOJTHE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|101.
|2710685W SEPOY NAVEEN SINGHTHE GRENADIERS, 55TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|102.
|2712169A SEPOY KARAN CHOUDHARYTHE GRENADIERS, 55TH BALLATION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|103.
|3012780L SEPOY ABHINAY PATHAKTHE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|104.
|3209799H SEPOY AKASH RANATHE JAT REGIMENT, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|105.
|4206552M SEPOY RAHUL RAINSWALTHE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|106.
|4290532F SEPOY GANESH RAM16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|107.
|4292067Y SEPOY KUNDANKUMAR16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|108.
|4292344Y SEPOY KUNDAN KUMAR OJHA16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|109.
|4294060N SEPOY CHANDRAKANTA PRADHAN16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|110.
|4295629W SEPOY KHADKE NITIN SHREERAMJI16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT
|ARMY
|111.
|4295670M SEPOY RAJESH ORANG16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|112.
|4296673M SEPOY DHEERENDRA YADAV16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT
|ARMY
|113.
|4296728L SEPOY CHANDAN KUMAR16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|114.
|4296788A SEPOY BIJAY KUMAR GOND16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT
|ARMY
|115.
|SEPOY JAY KISHOR SINGHTH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|116.
|4298139N SEPOY GANESH HANSDA16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|117.
|4379700K SEPOY SANJOYTHE ASSAM REGIMENT, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|118.
|4490122P SEPOY GURMUKH SINGHTHE SIKH REGIMENT LIGHT INFANTRY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|119.
|4493560H SEPOY JAGDEES SINGHTHE SIKH REGIMENT LIGHT INFANTRY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|120.
|4590455W SEPOY AMBHORE SUNNY BHARAT
13TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|121.
|4294713K SEPOY AMAN KUMAR16TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT(POSTHUMOUS)
|ARMY
|122.
|13779986Y RIFLEMAN PAWAN SINGHTHE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|123.
|9118096Y RIFLEMAN GULZAR AHMAD SOFITHE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY, 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|124.
|13633013P PARATROOPER BAL KRISHAN4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
|ARMY
|125.
|14871569H PARATROOPER CHHATRAPAL SINGH4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
|ARMY
|126.
|4093303X PARATROOPER AMIT KUMAR4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
|ARMY
|127.
|15485761A DAFADAR BHAGWAT PRASAD YADAV53 ARMOURED REGIMENT
|ARMY
|128.
|15588436A SAPPER PEHARE SATISH SURESH115 ENGINEER REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|129.
|16121914P SAPPER SANGI REDDY SANJEEVA REDDY 3 ENGINEER REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|130.
|18014108X SAPPER SALEEM KHAN58 ENGINEER REGIMENT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|NAO SENA MEDAL (GALLANTRY)
|COMMANDER GAURAV KUMAR SAINI (05125-Y)
|NAVY
|VAYU SENA MEDAL (GALLANTRY)
|WING COMMANDER BIBHU DUTTA SK JENAMANI (27988) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|SQUADRON LEADER VIVEK GAIROLA (32497) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|FLIGHT LIEUTENANT ANAND SINGH (34630) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|FLIGHT LIEUTENANT PREJI RAJU (34644) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|PARAM VISHISHT SEVA MEDAL
|IC-39437K LIEUTENANT GENERAL SHASHANK TARAKANT UPASANI, AVSM, SM, VSMTHE INFANTRY
|ARMY
|IC-39874K LIEUTENANT GENERAL TARANJIT SINGH, AVSM, VSM**THE ARMOURED CORPS (RETIRED)
|ARMY
|IC-39929H LIEUTENANT GENERAL SARANJEET SINGH, UYSM, YSM (RETIRED)THE INFANTRY
|ARMY
|IC-39996N LIEUTENANT GENERAL RAJEEV SABHERWAL, AVSM, VSMTHE CORPS OF SIGNALS (RETIRED)
|ARMY
|IC-40007M LIEUTENANT GENERAL YENDURU VENKATA KRISHNA MOHAN, AVSM, SM, VSM THE INFANTRY(RETIRED)
|ARMY
|IC-40022F LIEUTENANT GENERAL ANIL KUMAR BHATT, UYSM, AVSM, SM, VSMTHE INFANTRY (RETIRED)
|ARMY
|IC-40235P LIEUTENANT GENERAL GOPAL R, UYSM, AVSM, SMTHE INFANTRY (RETIRED)
|ARMY
|IC-40299A LIEUTENANT GENERAL SANJAY VERMA, AVSM, VSM**THE CORPS OF ELECTRONIC AND MECHANICAL ENGINEERS (RETIRED)
|ARMY
|IC-40314K LIEUTENANT GENERAL CHANDI PRASAD MOHANTY, AVSM, SM, VSMTHE INFANTRY
|ARMY
|IC-40360Y LIEUTENANT GENERAL ASIT BHAILAL MISTRY, AVSM, SM, VSMTHE INFANTRY
|ARMY
|IC-40685M LIEUTENANT GENERAL RAJ SHUKLA, YSM, SMTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|IC-40760L LIEUTENANT GENERAL VADLAMANI SHANMUKHA SREENIVAS, VSM**THE INFANTRY
|ARMY
|IC-40948A LIEUTENANT GENERAL KALISIPUDI RAVI PRASAD, VSMTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|IC-41528M LIEUTENANT GENERAL HARINDER SINGH, AVSM, YSM, SM, VSMTHE INFANTRY
|ARMY
|MR-04428K LIEUTENANT GENERAL ANUP BANERJI, SM, PHSTHE MEDICAL CORPS (RETIRED)
|ARMY
|DR-10359P LIEUTENANT GENERAL SANJAY MANOHAR LONDHE, SMTHE ARMY DENTAL CORPS(RETIRED)
|ARMY
|MR-04745L LIEUTENANT GENERAL NARDEEP NAITHANITHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|V-00391W LIEUTENANT GENERAL PAILOOR RAMACHANDRAN VENKATESH, SMTHE REMOUNT VETERINARY SERVICES
|ARMY
|IC-41154F MAJOR GENERAL ALOK RAJ, AVSMTHE INFANTRY (RETIRED)
|ARMY
|VICE ADMIRAL R HARI KUMAR, AVSM, VSM (02540-Y)
|NAVY
|VICE ADMIRAL MS PAWAR, AVSM, VSM (02483-T)
|NAVY
|VICE ADMIRAL SISHTLA RAJASEKHARA SARMA (50832-A)
|NAVY
|AIR MARSHAL NAVKARANJIT SINGH DHILLON, AVSM, ADC (16580)FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|24.
|AIR MARSHAL RAJESH KUMAR, AVSM, VM, ADC (16770)FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AIR MARSHAL ARVINDRA SINGH BUTOLA, VM, VSM (16789)FLYING (PILOT) (RETIRED)
|AIR FORCE
|AIR MARSHAL AMIT TIWARI, AVSM, VM (16806) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AIR MARSHAL VIVEK RAM CHAUDHARI, AVSM, VM (16978) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AIR MARSHAL MOTHLAMPET SABARI GIREESA MENON, VSM (17035)ADMINISTRATION / AIR TRAFFIC CONTROLLER
|AIR FORCE
|GO-1968X, CE(CIVIL), KP PURUSHOTHAMANHQ CE(P) ROHTANG TUNNEL
|BRDB
|SHRI KRISHNASWAMY NATARAJANDIRECTOR GENERAL, COAST GUARD
|COAST GUARD
|UTTAM YUDH SEVA MEDAL
|1.
|C-41521H LIEUTENANT GENERAL HARSHA GUPTA, AVSM, YSM, VSMTHE SIKH LIGHT INFANTRY, HEADQUARTER 16 CORPS
|ARMY
|2.
|IC-41860H LIEUTENANT GENERAL SHANTANU DAYAL, AVSM, SM, VSMTHE GARHWAL RIFLES, HEADQUARTER 4 CORPS
|ARMY
|3.
|IC-42004X LIEUTENANT GENERAL RANA PRATAP KALITA, AVSM, SM, VSMTHE KUMAON REGIMENT, HEADQUARTER 3 CORPS
|ARMY
|4.
|IC-42389A LIEUTENANT GENERAL RAJU BAGGAVALLI SOMASHEKAR, AVSM, YSMTHE JAT REGIMENT, HEADQUARTER 15 CORPS
|ARMY
|ATI VISHISHT SEVA MEDAL
|IC-40534N LIEUTENANT GENERAL MILIND N BHURKE, VSMTHE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|IC–41025F LIEUTENANT GENERAL TIRTALA SUBRAMANIAN ANANTHA NARAYANANTHE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|IC-41083L LIEUTENANT GENERAL AMARDEEP SINGH BHINDER, VSMTHE ARMOURED CORPS
|ARMY
|IC-41091K LIEUTENANT GENERAL SHASHANK SHEKHAR MISHRA, VSMTHE INFANTRY
|ARMY
|IC-41495M LIEUTENANT GENERAL NAV K KHANDURI, VSMTHE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|IC-41599N LIEUTENANT GENERAL RAVINDRA KUMAR SINGH KUSHWAHATHE ORDNANCE CORPS
|ARMY
|IC-41672F LIEUTENANT GENERAL SANJEEV KUMAR SHARMA, YSMTHE INFANTRY
|ARMY
|IC-42288M LIEUTENANT GENERAL ANIL PURI, SM, VSMTHE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|IC-42298W LIEUTENANT GENERAL UPENDRA DWIVEDITHE INFANTRY
|ARMY
|10.
|IC-42538H LIEUTENANT GENERAL ATULYA SOLANKEY, SMTHE INFANTRY
|ARMY
|11.
|IC-40290L MAJOR GENERAL BIPIN BAKSHI, VSMTHE CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
|ARMY
|12.
|IC-41470A MAJOR GENERAL VIRENDRA SINGH, VSMTHE INFANTRY (RETIRED)
|ARMY
|13.
|IC-42331H MAJOR GENERAL ARUP KUMAR SASMALTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|14.
|IC42795A MAJOR GENERAL JALAJ BHOLATHE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|15.
|IC-42958H MAJOR GENERAL S HARIMOHAN IYER
THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|16.
|IC-43216P MAJOR GENERAL BHANU PRATAP SINGHTHE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|17.
|IC-43223L MAJOR GENERAL RAJESH KUMAR JHATHE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|18.
|IC-43333A MAJOR GENERAL K NARAYANAN, SMTHE INFANTRY
|ARMY
|19.
|IC-43407K MAJOR GENERAL SURENDER PAVAMANI, SMTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|20.
|IC-43710L MAJOR GENERAL TARUN KUMAR AICHTHE INFANTRY
|ARMY
|21.
|IC-43725N MAJOR GENERAL MANOJ KUMAR KATIYARTHE INFANTRY
|ARMY
|22.
|IC-43746K MAJOR GENERAL ADOSH KUMAR, SMTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|23.
|IC-44473Y MAJOR GENERAL RAVI MURUGANTHE INFANTRY
|ARMY
|24.
|IC-44498L MAJOR GENERAL RAM CHANDER TIWARI, SMTHE INFANTRY
|ARMY
|25.
|IC-44501A MAJOR GENERAL AJAY KUMAR VERMATHE INFANTRY
|ARMY
|26.
|IC-44545X MAJOR GENERAL ANINDYA SENGUPTA, YSMTHE INFANTRY
|ARMY
|27.
|IC-44812N MAJOR GENERAL SANDEEP SINGH BAJAJTHE INFANTRY
|ARMY
|28.
|IC-46002K MAJOR GENERAL PRAVEEN KUMAR, SM, VSMTHE JUDGE ADVOCATE GENERAL
|ARMY
|29.
|IC-47013H MAJOR GENERAL DEEPAK MEHRA, KC, VSMTHE INFANTRY
|ARMY
|30.
|IC-47020Y MAJOR GENERAL DINESH SINGH RANA, YSM, SMTHE INFANTRY
|ARMY
|31.
|IC-47032N MAJOR GENERAL PRATIK SHARMA, SMTHE INFANTRY
|ARMY
|32.
|IC-47223H MAJOR GENERAL SANJEEV CHAUHAN, YSMTHE INFANTRY
|ARMY
|33.
|REAR ADMIRAL PHILIPOSE G PYNUMOOTIL, NM (02973-F)
|NAVY
|34.
|REAR ADMIRAL V MOHAN DOSS,VSM(50948-R)
|NAVY
|35.
|REAR ADMIRAL VENNAM SRINIVAS, NM (03227-H)
|NAVY
|36.
|REAR ADMIRAL SWAMINATHAN KRISHNA, VSM (03221-W)
|NAVY
|37.
|REAR ADMIRAL RAJARAM SWAMINATHAN, NM (41228-Z)
|NAVY
|38.
|REAR ADMIRAL SANJAY VATSAYAN, NM (03295 N)
|NAVY
|39.
|REAR ADMIRAL SREEKUMAR NAIR, NM (50986-A)
|NAVY
|40.
|AIR MARSHAL INDIRA PADMANABHAN VIPIN VM (16829) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|41.
|AIR MARSHAL THAZHATHUPULIKUNNEL DEVASIA JOSEPH, VM, VSM (16964) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|42.
|AIR MARSHAL RICHARD JOHN DUCKWORTH, VSM (17136)
FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|43.
|AIR MARSHAL VIBHAS PANDE, VSM (17647)AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|44.
|AIR MSHL MAHENDRA SINGH BUTOLA (30034) MEDICAL
|AIR FORCE
|45.
|AIR VICE MARSHAL SURAJ KUMAR JHA (17445) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|46.
|AIR VICE MARSHAL JONNALAGADDA RAJENDRA, VSM(18150) ADMINISTRATION
|AIR FORCE
|47.
|AIR VICE MARSHAL SAJU BALAKRISHNAN, VM (18300) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|48.
|AIR VICE MARSHAL SUKUMARAN RAMAKRISHNAN, VSM (18466)AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|49.
|AIR COMMODORE MANISH KUMAR GUPTA (20439) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|50.
|AIR COMMODORE TEJPAL SINGH, VM (20724) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|51.
|AIR COMMODORE VIKRAM GAUR, VSM (21008) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|YUDH SEVA MEDAL
|IC-47261Y MAJOR GENERAL AMARDEEP SINGH AUJLA, SM, VSMTHE INFANTRY, HEADQUATER 25 INFANTRY DIVISION
|ARMY
|IC-50905Y BRIGADIER K RANJEEV SINGHTHE DOGRA REGIMENT, HEADQUARTER 135 INFANTRY BRIGADE
|ARMY
|IC-51934A BRIGADIER NAVEEN KUMAR NIJHAWANTHE PUNJAB REGIMENT, HEADQUARTER 28 INFANTRY BRIGADE
|ARMY
|IC-51979A BRIGADIER AJAY KATOCH, SMTHE PUNJAB REGIMENT, HEADQUARTER 12 SECTORRASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-52036N BRIGADIER ARINDAM SAHA, SMTHE KUMAON REGIMENT, HEADQUARTER 118 (INDEPENDENT) INFANTRY BRIGADE GROUP
|ARMY
|IC-56305M COLONEL VIKAS PRADHAN3RD BATTALION THE GRENADIERS
|ARMY
|IC-62493P COLONEL RANDEEP KHARYAL, SMTHE PUNJAB REGIMENT, 22NDBATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-63379K COLONEL PRADEEP SINGH SAUNTHE ASSAM REGIMENT, 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|IC-63420P COLONEL PRABHDEEP SINGH ATWAL, SM6TH BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
|ARMY
|10.
|IC-63780L COLONEL PUNYABACHI MOHANTY, SM9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|11.
|IC-65538P COLONEL ZORAWAR SINGH5TH BATTALION THE 4TH GORKHA RIFLES
|ARMY
|BAR TO SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|IC-47139H MAJOR GENERAL PUSHPENDRA PAL SINGH, SMTHE INFANTRY
|ARMY
|IC-48989Y BRIGADIER RAJIV GHAI, SM**THE KUMAON REGIMENT
|ARMY
|MR-06750P COL SANJAY KUMAR MISHRA, SM, VSM**THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|IC-44515A MAJOR GENERAL V SREEHARI, SCTHE INFANTRY
|ARMY
|IC-47070K MAJOR GENERAL ABHIJIT MADHAV BAPATTHE INFANTRY
|ARMY
|IC-48096L BRIGADIER RANJIT SINGH, VSMTHE MADRAS REGIMENT
|ARMY
|IC-48209H BRIGADIER PANKAJ CHIB, VSMTHE INTELLIGENCE CORPS
|ARMY
|IC-48549L BRIGADIER CHARANDEEP SINGH PANNUTHE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|IC-48963K BRIGADIER PANKAJ MALHOTRABRIGADE OF THE GUARDS
|ARMY
|IC-49198N BRIGADIER NAVIN SACHDEVATHE GARHWAL RIFLES
|ARMY
|IC-49730P BRIGADIER SANDEEP SONITHE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|IC-50379L BRIGADIER SANJEEV KUMARTHE SIKH LIGHT INFANTRY
|ARMY
|10.
|IC-51536Y BRIGADIER SURESH KUMAR BHAMBHUTHE KUMAON REGIMENT
|ARMY
|11.
|IC-51564L BRIGADIER KULESHWAR SINGH DHADWALTHE SIKH REGIMENT
|ARMY
|12.
|IC-51602W BRIGADIER MANISH KUMARTHE JAMMU & KASHMIR RIFLES
|ARMY
|13.
|IC-52778N BRIGADIER GAURAV SHARMA, SCTHE ASSAM REGIMENT
|ARMY
|14.
|IC-53949F COLONEL SIDDHARTHA SEN4TH BATTALION THE GORKHA RIFLES
|ARMY
|15.
|IC-56656F COLONEL AMITOZ SINGHTHE GARHWAL RIFLES
|ARMY
|16.
|IC-58150F COLONEL MANDEEP SINGH KAHLONTHE JAT REGIMENT
|ARMY
|17.
|IC-61567M COLONEL UDAI BHANUBRIGADE OF THE GUARDS, 41ST BATTALION THE ASSAM RIFLES
|ARMY
|18.
|IC-62128N COLONEL TUSHAR BACHHILTHE SIKH LIGHT INFANTRY, 19TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|19.
|IC-62174H COLONEL SACHIN KHAJURIA4TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|ARMY
|20.
|IC-62360Y COLONEL SUMIT SOOD5 GORKHA RIFLES, 43RD BATTALION THE ASSAM RIFLES
|ARMY
|21.
|IC-62550L COLONEL ABHISHEK RAWATTHE PARACHUTE REGIMENT, 10TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|22.
|IC-63807X COLONEL OKENDRA SINGH2ND BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
|ARMY
|23.
|IC-64742F COLONEL PARIKSHIT MEHRATHE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|24.
|MR-06551F COLONEL ANUJ KUMAR SHARMA, VSMTHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|25.
|IC-67458W LIEUTENANT COLONEL BEN MS10TH BATTALION THE ASSAM REGIMENT
|ARMY
|26.
|IC-67648H LIEUTENANT COLONEL JAY PRAKASH KUMARTHE DOGRA REGIMENT
|ARMY
|27.
|SS-47584F MAJOR ADITYA PRATAP SINGH9TH BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
|ARMY
|COVID WARRIORS
|28.
|MR-04920P MAJOR GENERAL SUNIL KANT, VSMTHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|29.
|MR-05141Y MAJOR GENERAL RAMESH KAUSHIKTHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|OP SNOW LEOPARD
|30.
|IC-47004F MAJOR GENERAL PADAM SINGH SHEKHAWATTHE MECHANISED INFANTRY
|31.
|IC-62057X COLONEL KUNWAR SINGH KUSHWAH29TH BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
|ARMY
|32.
|IC-62130L COLONEL ABHINAV PATANKARTHE ARMOURED CORPS, 18 CAVALRY
|ARMY
|33.
|IC-62651Y COLONEL MANISH KUMAR BHARTITHE ARMY AVIATION CORPS, 203 THE ARMY AVIATION CORPSSQUADRON (UTILITY HELICOPTER)
|ARMY
|34.
|IC-63311H COLONEL MOHIT KUNTAL58 ENGINEER REGIMENT
|ARMY
|35.
|IC-63371X COLONEL JAGDEEP PRAKASH RANA18TH BATTALION THE BRIGADE OF THE GUARDS
|ARMY
|36.
|IC-63441L COLONEL MANOJ SINGH2ND BATTALION THE DOGRA REGIMENT
|ARMY
|37.
|IC-63542Y COLONEL MANISH CHANDEL13TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|38.
|IC-63571N COLONEL DEEPAK MENDIRATTA6TH BATTALION THE GRENADIERS
|ARMY
|39.
|IC-63618N COLONEL LOVEDEEP SINGH SAINI2ND BATTALION THE LADAKH SCOUTS
|ARMY
|40.
|IC-63789A COLONEL DUSHYANT H SONAWANE16TH BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
|ARMY
|41.
|IC-63908L COLONEL VINAY KUMARFIRST BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES
|ARMY
|42.
|IC-65668X COLONEL PRAKASH PRASAD2ND BATTALION THE MECHANISED INFANTRY
|ARMY
|43.
|IC-65985Y COLONEL ISHWANT SINGH4TH BATTALION THE LADAKH SCOUTS
|ARMY
|NAO SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|SURGEON REAR ADMIRAL SHEILA SAMANTA MATHAI, VSM (75350-Z)
|NAVY
|COMMODORE RAVI MALHOTRA (03056-W), VSM
|NAVY
|COMMODORE ANIL MARYA (41543-R)
|NAVY
|COMMODORE RAHUL VILAS GOKHALE(03857-R)
|NAVY
|COMMODORE RS DHALIWAL (41642-R)
|NAVY
|COMMODORE AN SATISH, VSM (03955-N)
|NAVY
|CAPTAIN SATISH SHENAI (04112-W)
|NAVY
|CAPTAIN PE PRASAD (03414 H)
|NAVY
|VAYU SENA MEDAL (DEVOTION TO DUTY)
|GROUP CAPTAIN RAJAGOPALAN MOHAN KUMAR (25326) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN ARJUN SREEDHAR (25614) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN ABHISHEK SHUKLA (25642) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN ELVIS CLINTON RODRIGUES (25823) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN RITAM KUMAR (25837) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN SACHIN ANAND GADRE (25846) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN RANPREET SINGH SODHI (26082) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN PRANAV SISODIA (26112) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN VED PRAKASH SINGH (26116) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|10.
|GROUP CAPTAIN MOHIT KUMAR SRIVASTAVA (26277) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|11.
|GROUP CAPTAIN SUSHANT MITRA (26313) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|12.
|GROUP CAPTAIN NITIN NAYAL (26515) (FLYING PILOT)
|AIR FORCE
|13.
|GROUP CAPTAIN AJAY KRISHNA MISRA (26522) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|14.
|GROUP CAPTAN VIPUL MISHRA (26700) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|BAR TO VISHISHT SEVA MEDAL
|IC-47701F BRIGADIER VIKAS SAINI, SM, VSMTHE PARACHUTE REGIMENT
|ARMY
|IC-51089A BRIGADIER SANDEEP CHAUDHARY, VSMTHE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|COVID WARRIORS
|MR-05385M MAJOR GENERAL SARAT CHANDRA DASH, YSM, VSMARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|VISHISHT SEVA MEDAL
|DR-10382H MAJOR GENERAL HARBIR SINGH SANDHUTHE ARMY DENTAL CORPS
|ARMY
|2.
|IC-41951M MAJOR GENERAL RAJU CHAUHANTHE MECHANISED INFANTRY
|ARMY
|IC-43796P MAJOR GENERAL SAMIR GUPTATHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|IC-44099F MAJOR GENERAL NEERAJ VARSHNEYTHE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|IC-44149F MAJOR GENERAL RAJIV KUMAR SINGHTHE INFANTRY
|ARMY
|IC-45564P MAJOR GENERAL DINESH CHADHATHE REGIMENT OF ARTILLERY
|IC-47686X MAJOR GENERAL PAWAN BIR SINGH LAMBATHE DOGRA REGIMENT
|ARMY
|IC-48094A MAJOR GENERAL KIRTI VARDHAN JAUHARTHE ARMOURED CORPS
|ARMY
|BRIGADIER KARAN SINGHTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|IC-47618K BRIGADIER RANI RAM KUMARTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|IC-47703M BRIGADIER VIKRANT NAIKTHE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|IC-48073K BRIGADIER RAHUL R SINGHTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|IC-48104Y BRIGADIER SURESH RAMANATHANTHE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|IC-48783F BRIGADIER MANOJ KHANDURIETHE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|IC49437X BRIGADIER AJAY CHANDPURIATHE DOGRA REGIMENT
|ARMY
|IC-49458N BRIGADIER SIDDHARTH CHAWLATHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|BRIGADIER RAJAN SHARAWATTHE GARHWAL RIFLES
|ARMY
|BRIGADIER ZOHAIR IBN SALMA YAZDANI, SMTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|IC-51118K BRIGADIER VISHAL SINGHTHE ARMOURED CORPS
|ARMY
|IC-51131N BRIGADIER MADANRAJ PANDETHE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|IC-51142A BRIGADIER MANISH GUPTATHE MARATHA LIGHT INFANTRY
|ARMY
|IC-51233K BRIGADIER SAMEER SRIVASTAVATHE NAGA REGIMENT
|ARMY
|IC-51493P BRIGADIER VANGURU RAGHUTHE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|IC-51615N BRIGADIER PARAMVIR SINGHTHE DOGRA REGIMENT
|ARMY
|IC-51998L BRIGADIER GURUDATT SAHEBRAO JADHAVTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|IC-52002A BRIGADIER ROHIT SEHGALTHE SIKH REGIMENT
|ARMY
|IC-53135 BRIGADIER SACHIN MEHTATHE RAJPUT REGIMENT
|ARMY
|IC-54610A BRIGADIER VIKRAM BHANTHE KUMAON REGIMENT
|ARMY
|IC-48698Y COLONEL BINAY KUMAR JHATHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|IC-52747N COLONEL SATYA PRAKASH TRIPATHITHE ARMY SERVICE CORPS
|ARMY
|IC-52758A COLONEL BIJU JACOBTHE ARMY ORDNANCE CORPS
|ARMY
|IC-52833Y COLONEL AMAR KUHITETHE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|IC-53212M COLONEL JITENDRA NANDAN BHATTCORPS OF SIGNALS
|ARMY
|IC-53514Y COLONEL VIKRANT PATIL, SMTHE PARACHUTE REGIMENT
|ARMY
|COLONEL HARJIT PRIT PAL SINGHTHE JAT REGIMENT
|ARMY
|IC-53539L COLONEL RANJIT GILLTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|COLONEL VINOD SINGH NEGITHE GARHWAL RIFLES
|ARMY
|COLONEL TAPAS KUMAR MISRATHE JAMMU & KASHMIR RIFLES
|ARMY
|IC-54023P COLONEL SANJIV MEHROTRA, YSMTHE SIKH LIGHT INFANTRY
|ARMY
|IC-54337W COLONEL ROHIT CHALAPATHYTHE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|COLONEL BHARTINDER SINGH MANNINTELLIGENCE CORPS
|ARMY
|COLONEL SUDHANSHU DUBEARMOURED CORPS
|ARMY
|COLONEL SUSHIL KUMAR TANWARINTELLIGENCE CORPS
|ARMY
|COLONEL KAPIL TANEJATHE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|IC-57789K COLONEL ASHIM KUMAR DEYTHE ARMY AVIATION CORPS
|ARMY
|IC-58338W COLONEL AMARJIT SINGH MALIKTHE SIKH LIGHT INFANTRY
|ARMY
|COLONEL MANVENDRA SIWACHPUNJAB REGIMENT
|ARMY
|COLONEL C VIDYADHARANARMOURED CORPS
|ARMY
|IC-61418Y COLONEL MUPPARTY SANJEEV, SMTHE JAT REGIMENT
|ARMY
|IC-61647K COLONEL MANOJ DHAPOLATHE ASSAM REGIMENT
|ARMY
|COLONEL VEDAVYAS SAMALASSAM REGIMENT
|ARMY
|COLONEL ASHUTOSH KUMARASSAM REGIMENT
|ARMY
|COLONEL SARANG PRAKASH UPASANISIKH REGIMENT
|ARMY
|COLONEL GURTEJ SINGHMARATHA LIGHT INFANTRY
|ARMY
|COLONEL BIMLESH KUMAR, SMNAGA REGIMENT
|ARMY
|COLONEL ABHISHEK GUPTASIKH LIGHT INFANTRY
|ARMY
|COLONEL SIDDHARTHA ANANDRAJPUTANA RIFLES
|ARMY
|COLONEL SAI SHANKAR PTHE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|COLONEL ALOK SHUKLAJUDGE ADVOCATE GENERAL
|ARMY
|COLONEL S MUTHUKRISHNANPARACHUTE REGIMENT
|ARMY
|IC-59766F LIEUTENANT COLONEL SAURABH SETHITHE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|IC-63429K LIEUTENANT COLONEL PRASAD A BANSODTHE SIKH REGIMENT
|ARMY
|IC-67422X LIEUTENANT COLONEL YUVRAJ MALIKTHE RAJPUT REGIMENT
|ARMY
|MS-15719K LIEUTENANT COLONELSANTOSH KUMAR SINGHTHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|MR-08693X LIEUTENANT COLONEL DHEERAJ KUMARTHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|IC-71020X MAJOR RANA RAVINDER SINGHTHE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|JC-635271N SUBEDAR MANI KUMAR LIMBU1ST BATTALION THE SIKKIM SCOUTS
|ARMY
|COVID WARRIORS
|MR-05126K MAJOR GENERAL VASU VARDHANTHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|MR-05138Y MAJOR GENERAL ARINDAM CHATTERJEETHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|NR-17516Y MAJOR GENERAL JOYCE GLADYS ROACHTHE MILITARY NURSING SERVICE
|ARMY
|MR-04968H BRIGADIER RAMANDEEP SINGH AHLUWALIATHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|IC-49537H BRIGEDIER VIVEK KUMAR SHARMATHE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|MR-05993N BRIGADIER JUNG BAHADUR SINGHTHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|MR-06028W BRIGADIER MANEET SINGH GILLTHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|MR-06072A BRIGADIER BALACHANDRAN NAMBIARTHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|MR-06247X BRIGADIER ALOK CHANDRATHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|MR-06290Y BRIGADIER GIRISH CHANDRATHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|MR-06143W COLONEL V VENKATESANTHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|COLONEL KV PADMAPRAKASHTHE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|OPERATION SNOW LEOPARD
|IC-49927L BRIGADIER SAMEER THAKKARTHE ARMY AVIATION CORPS
|ARMY
|IC-51578L BRIGADIER SANATAN SINGHTHE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|IC-52139M BRIGADIER LOVLEESH KUMAR BHARDWAJTHE 4TH GORKHA RIFLES
|ARMY
|IC-62073P COLONEL MANOJ KUMARTHE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|IC-65897H LIEUTENANT COLONEL GARIMA JOSHITHE ARMY EDUCATION CORPS
|ARMY
|SUBEDAR KEWAL SINGHTHE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|NAVY
|REAR ADMIRAL SANDEEP MEHTA (03405-N)
|NAVY
|SURGEON REAR ADMIRAL ARTISARIN, (75408-F)
|NAVY
|COMMODORE SRIKANT B KESNUR (03051-H)
|NAVY
|COMMODORE ASHOK KUMAR RAI (03067-W)
|NAVY
|COMMODORE SIDDHARTHA SANT (41320H)
|NAVY
|COMMODORE PRASHANTCHOWDHARY (03703-R)
|NAVY
|COMMODORE B AJAY (41594-F)
|NAVY
|COMMODORE RAMESH MS MENON (41595-H)
|NAVY
|COMMODORE GAUTAM MARWAHA (51370-Z)
|NAVY
|CAPTAIN PANKAJ CHAUHAN (04104-A)
|NAVY
|SURGEON CAPTAIN DIVIYA GAUTAM (75610-R)
|NAVY
|CAPTAIN BIRENDRA S BAINS (04506R)
|NAVY
|CAPTAIN SS SODHI (04625-K)
|NAVY
|CAPTAIN KAPIL BHATIA (04771-T)
|NAVY
|SURGEON COMMANDER KAUSHIK K BHOL (75927-K)
|NAVY
|JAI SINGH MCPO (GW) I, NO 163009A
|NAVY
|AIR FORCE
|AIR VICE MARSHAL RAKESH KUMAR KHATTRI (17909)ACCOUNTS
|AIR FORCE
|AIR VICE MARSHAL VISHNUBHOTLA NAGARAJ SRINIVAS (17916) ACCOUNTS
|AIR FORCE
|AIR COMMODORE SUHAS PRABHAKAR BHANDARE (19668)AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|AIR COMMODORE AMAN KAPUR (20583)ADMINISTRATION / AIR TRAFFFIC CONTROLLER
|AIR FORCE
|AIR COMMODORE VENKAT TUKARAM MARE (20778) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN SANJAY BAHUKHANDI (20080) LOGISTICS
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN BHAGAWAT (20625) LOGISTICS
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN KESAVAN HARISANKAR (20661)AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN KODURI APPA RAO (21175)AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN AKELLA RAVI NARASIMHA SARMA (21313)ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN RISHI SETH (21400)AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN HAMPAPURAM NARASIMHA KUMAR (21745)AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN MUKUND VITHAL KHARE (22049)AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN DEEPAK KUMAR SHARMA (22225) ADMINISTRATION / FIGHTER CONTROLLER
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN VIKAS WAHI (22775)ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN AMIT SHARMA (23162)FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN MANISH ANIL MINOCHA (23754)FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN TANVIR SINGH NARULA (24656)AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN AMIT KUMAR BUDHWAR (24936)FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN BALAMURUGAN S (25233)AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN SANDEEP KUMAR DHIMAN (25958)AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN NAVNEET SINGH (26233)AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|GROUP CAPTAIN SUNIL AGRAWAL (35344)MEDICAL
|AIR FORCE
|WING COMMANDER SHAILESH KUMAR GAUR (23230)FLYING (NAVIGATION)
|AIR FORCE
|WING COMMANDER S SUNDEEP DESAI (27597)AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|WING COMMANDER PRAVIN DIKSHIT (27950)FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|WING COMMANDER PULKIT MISRA (29141)AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|662553 MASTER WARRANT OFFICER SURESH KUMAR MUKUND LAL UPADHYAYA FLIGHT ENGINEER
|AIR FORCE
|GO-2015F, CE(CIVIL), BHANU PRAKASH MISRAHQ CE(P) CHETAK
|BRDB
|GO-2108W, CE(CIVIL), JITENDRA PRASADHQ CE(P) UDAYAK
|BRDB
Besides these, the President has approved Mention-in-Despatches’award for 54personnel on the recommendation of the Army Headquarters.
ABB/Nampi/KA/DK/ADA/RAJIB
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