Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार सख्त, पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं

Staff Reporter

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए चलाए जा रहे बहुआयामी अभियान के अंतर्गत दिल्ली सरकार आज से पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं नियम का सख्ती से पालन शुरू करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एजेंसियों, पेट्रोल पंप संचालकों और पुलिस को पहले दिन से ही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए है।

प्रदूषण नियंत्रण के वैध प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को पूरी दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस सिक्स श्रेणी के वाहनों को भी शहर में प्रवेश नही करने दिया जाएगा। इसके लिए सीमा चौकियों सहित 126 जांच चौकियों पर 580 पुलिसकर्मी 37 प्रखर वैन के साथ तैनात रहेंगे। परिवहन विभाग की टीम पेट्रोल पंपों और प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर तैनात रहेंगी।

पेट्रोल पंप डीलरों और यातायात पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में श्री सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से निकलने वाले धुएं, धूल, औद्योगिक प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट सहित चार मोर्चों पर प्रदूषण से लड़ रही है । उन्होंने ईंधन डीलरों को चेतावनी दी कि बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल देने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।