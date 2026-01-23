PM मोदी ने Brazil के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से फोन पर बात की

Last Updated on January 23, 2026 5:44 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा आने वाले वर्ष में इसे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जन-संबंधी मामले सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने साझा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे।

