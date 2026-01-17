PM मोदी ने मालदा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

Last Updated on January 17, 2026 11:55 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मालदा में तीन हजार 250 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इन ट्रेनों से राज्य में रेल संपर्क और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें उत्तरी बंगाल को दक्षिण और पश्चिमी भारत से जोडेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की प्रगति को मालदा से नई गति मिली है। इन परियोजनाओं से युवाओं के लिए यात्रा, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह ट्रेन विकसित भारत की परिकल्पना को दर्शाती है और ‘मेड इन इंडिया’ पहल के अंतर्गत भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ रहा। यह पश्चिम बंगाल के हावडा और असम के गुवाहाटी को जोड़ेगी। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं और अधिक आराम के साथ लंबी दूरी की यात्रा को बेहतर बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्युतीकरण, स्टेशन पुनर्निर्माण और देश भर में चल रही 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों से गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ मिल रहा है।