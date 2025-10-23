NHRC ने 19 राज्यों से शीत लहरों के खिलाफ एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया

Last Updated on October 23, 2025 11:45 pm by INDIAN AWAAZ

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-एन.एच.आर.सी. ने 19 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से सर्दी में शीत लहर की चपेट में आने वाले लोगों की जान बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाने और राहत उपायों को लागू करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2023 के बीच शीत लहर के कारण तीन हज़ार छह सौ उनतीस लोगों की मृत्‍यु हुई। आयोग ने शीत लहर का प्रकोप कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देश का उल्‍लेख किया। एन.एच.आर.सी. ने संबंधित अधिकारियों से जिम्‍ममेदारी तय करने का आग्रह किया है और शीत लहर के प्रतिकूल प्रभाव रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।