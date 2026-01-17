ED ने रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में फरीदाबाद, पलवल और भिवाड़ी में कंपनी पर छापेमारी की

Last Updated on January 17, 2026 11:58 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

प्रवर्तन निदेशालय-ईडी गुरूग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने एक रियल एस्‍टेट धोखा-धड़ी मामले में एक निजी कंपनी के विरूद्ध फरीदाबाद, पलवल और भिवाड़ी में तलाश अभियान चलाया है। ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा और केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो सहित विभिन्‍न जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर जांच की पहल की। एजेंसी ने कहा कि प्रोमोटरों ने सुनिश्चित वापसी और समय पर स्‍वामित्‍व देकर विभिन्‍न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए आवास क्रेताओं और निवेशकों को प्रेरित किया।

अच्‍छी-खासी बुकिंग धनराशि लेने के बावजूद परियोजनाएं व्‍यापक स्‍तर पर अधूरी रहीं और काफी विलंब के बाद भी क्रेताओं को घरों का स्‍वामित्‍व नहीं दिया गया तथा उनकी धनराशि भी लौटाई नहीं गई। ईडी ने बताया कि जांच में पता चला है कि इस मामले में लिप्‍त कंपनी की जांच किए गए स्‍थान पर अधूरी परियोजनाओं पर दिवालिया कार्यवाही जारी है। एजेंसी का कहना है कि तलाश अभियान में नकदी, आभूषण और पांच करोड से अधिक रुपए की बैंक धनराशि के साथ डीड्स, बैंक खाते और डिजिटल उपकरण के रूप में आपत्तिजनक सामग्री जब्‍त की गई है।