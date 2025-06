 CISF की गीता ने माउंट एवरेस्ट फतह किया

"CISF की नारी शक्ति की ऐसी मिसाल, जिसने छू लिया आसमान और बना दी नई पहचान।"



DG #CISF and all ranks congratulate L/SI Geeta Samota of CISF Unit, Udaipur Airport, on successfully scaling Mount Everest (8,848 m), the highest peak in the world.

She has not only brought immense pride… pic.twitter.com/tL1I32uazs